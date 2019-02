Un programme de 5.000 nouveaux logements à Tizi Ouzou : Respecter les délais de réalisation

Au deuxième jour de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé, jeudi dernier, l’attribution à cette wilaya d’un quota de 5.000 nouveaux logements, dans le cadre du programme gouvernemental pour l’année 2019.

Ce quota est composé de 3.000 logements publics locatifs (LPL) et de 2.000 logements ruraux, a-t-il détaillé, en exhortant les autorités locales à «faciliter les procédures d’acquisition du foncier aux promoteurs immobiliers afin de permettre la réalisation de tous ces projets dans les meilleurs délais». Le ministre a également indiqué que l’Etat a mobilisé toutes les enveloppes financières nécessaires à même de prendre en charge tous les travaux de viabilisation, dont souffrent plusieurs projets déjà achevés ou en cours de réalisation dans la wilaya. Pour les besoins de réalisation de ces travaux de viabilisation, M. Temmar a annoncé la mobilisation d’une enveloppe financière d’un milliard de dinars pour la wilaya, une wilaya qui souffre de ce manque criant de viabilisation de plusieurs projets engendrant ainsi d’énormes retards dans leur réalisation et livraison. Au deuxième jour de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville s’est rendu dans la commune de Bouzguène, une soixantaine de kilomètres à l’est du chef-lieu de Tizi-Ouzou, où il a procédé à la pose de la première pierre de réalisation d’un ensemble de projets de 3.500 logements, dont 2.300 unités AADL, 1.000 LPL et 200 LPA, au nouveau pôle urbain Imoughlawen. Sur les lieux et après avoir écouté les explications fournies par le bureau d’études du plan d’occupation du sol abritant cet important parc immobilier, M. Temmar a insisté sur la nécessité du respect des aspects architecturaux de cette région montagneuse et aussi des délais de réalisation de ces logements.

Dans la commune d’Iferhounène, près de 70 km au sud-est de Tizi-Ouzou, il a également procédé à la pose de la première pierre de la réalisation d’un important programme d’une contenance initiale de 200 logements publics locatifs, avant que le représentant du gouvernement ne décida, sur place, d’un quota supplémentaire de 100 autres unités au grand soulagement des autorités et la population de cette commune de haute altitude.

Le chantier de réalisation de 20 logements LPL a été aussi visité par le ministre qui a invité l’entreprise réalisatrice à livrer le projet en mars prochain. Profitant de sa visite dans cette commune connue pour son passé glorieux durant la guerre de Libération nationale, le ministre et la délégation qui l’a accompagné se sont recueillis à la mémoire des martyrs en déposant une gerbe de fleurs au niveau du monument des martyrs de la localité.

Lors de cette visite de deux jours à Tizi-Ouzou, le ministre a en outre effectué une visite au village Azemmour-Oumeriem, dans la commune de Tirmitine, une vingtaine de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de Tizi-Ouzou, lauréat du premier prix du concours Aissat-Rabah du village le plus propre pour l’année année 2018. Accueilli par les membres du comité et la population de ce village, le ministre a, après avoir rendu hommage à cette population qui s’est mobilisée pour préserver l’environnement et l’amélioration de son cadre de vie, décidé l’octroi de 102 millions de DA pour l’aménagement du village, dont 2 millions destinés pour l’aménagement de ces deux fontaines publiques.

A Draa El Mizan, une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, le ministre a procédé à la mise de la première pierre de lancement des travaux de réalisation du projet de réalisation de 1.500 logements AADL.

Mercredi dernier, premier jour de cette visite de deux jours dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présidé une cérémonie de remise de 1.300 décisions pré-affectation de logements AADL et de 400 aides à l’habitat rural, organisé au siège de la wilaya. Lors de cette cérémonie, le ministre a fait part de la dotation de la wilaya de Tizi-Ouzou d’un important programme de logements de différents segments.

Il avait également mis en exergue l’importance d’encourager la formule de «l’habitat rural groupé», tout en soulignant la détermination de l’Etat à encourager et accompagner ces projets en prenant en charge leur viabilisation. «Ce segment de l’habitat rural groupé est prioritaire dans le programme du gouvernement», avait-il également insisté en indiquant que la wilaya de Tizi-Ouzou, connu pour son relief accidenté, a bénéficié d’une dérogation spéciale pour la construction en R+1 pour cette formule.

