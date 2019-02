Concurrence et pratiques commerciales : Un programme national de sensibilisation

Dans le cadre de son plan d’action, la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités relevant du ministère du Commerce a élaboré un programme de sensibilisation en matière de concurrence et pratiques commerciales en direction des acteurs et opérateurs économiques. L’initiative qui s’inscrit dans le sillage de la politique de régulation du secteur prévoit l’organisation de séminaires, d’ateliers, de journées d’études et de tables rondes au niveau des régions et des wilayas. Les principaux objectifs visés à travers cette démarche consistent en « la vulgarisation et la médiatisation des dispositions relatives à la concurrence afin de contribuer à sensibiliser les acteurs économiques sur la nécessité d'une concurrence saine et équitable, la sensibilisation des acteurs économiques aux dispositions relatives aux pratiques commerciales, par la vulgarisation des règles et pratiques loyales et transparentes, la promotion de l'arsenal juridique du secteur ayant trait au domaine de la concurrence et des pratiques commerciales ». Les encadreurs de ce programme, au titre du premier trimestre de l’année en cours, vise également à «créer une proximité avec les operateurs économiques et les partenaires de l'administration centrale et locale», et à établir, «un espace de dialogue et d'écoute directe par rapport aux préoccupations des partenaires du secteur (opérateurs économiques, associations professionnelles, associations de protection des consommateurs, experts et universitaires). Dans le cadre de la mise en œuvre de cet agenda retenu dans le sillage du plan d’action 2015-2019, il est prévu que le premier trimestre de l'année en cours soit consacré à l'examen et à l'exploitation des propositions émanant des services extérieurs et, à la définition de la méthodologie de travail la plus appropriée. Aussi, pour une approche plus adaptée aux objectifs de ce plan, la méthode de travail arrêtée au titre du lancement de la phase de programme prévoit que chaque direction régionale du commerce lance la première activité programmée et considérée comme action-pilote. Pour leur part, les services extérieurs ont été instruits pour mettre en oeuvre le programme qui porte sur l’élaboration par les DRC/DCW d’un programme trimestriel des activités devant être présentées sur la base de fiches techniques à transmettre, au début de chaque trimestre. Le bilan trimestriel devant être formalisé et accompagné des communications présentées lors des manifestations organisées et des recommandations arrêtées par les participants. Les thèmes retenus à ce titre ont trait notamment à la «concurrence» et son rôle dans l’économie et la compétitivité, «les différents types de réseaux de distribution et leur apport à la définition d'un marché concurrentiel structuré», «les caractéristiques de la franchise : expériences nationales et internationales et perspectives», «Le rôle et les missions des autorités de régulation», «Les mécanismes de régulation du marché : expériences internationales pertinentes», «Les pratiques commerciales déloyales et illicites», «La concurrence déloyale et la publicité trompeuse», «Les ventes réglementées», «Les clauses abusives», «Le défaut de facturation et ses conséquences», «Le rôle et les missions du ministère du commerce dans la régulation du marché», «Le rôle des agents de contrôle en matière de sensibilisation des acteurs économiques et de contrôle du marché», «Impact du marché informel sur le marché réel et la concurrence», «La concurrence dans les marchés publics», «La concurrence et la régulation du marché, son rôle sur la protection des consommateurs», «Les transactions commerciales en ligne : état des lieux, pratique internationale et perspectives», et enfin, «Les techniques de l’observation des marchés en matière de concurrence». Des thématiques parmi d’autres qui versent dans la problématique de régulation des activités et, pratiques commerciales et, qui mettent en avant aussi, l’intérêt à se conformer aux règles de l’éthique, comme enjeux pour la préservation de la stabilité du marché et de la santé des consommateurs.

D. Akila