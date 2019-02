Célibat : Quand le mariage devient «hors de portée »

Les célibataires ont aussi leur journée. Le choix ou même le droit de ne pas se marier, a été célébré hier, à travers le monde entier qui a consacré cette volonté la hissant à une décision purement personnelle qui mérite d'être respectée, voire acceptée par la société. Chez-nous, ça ne se passe pas comme ça. Les mutations qui ont touché la famille algérienne, dans le fond et dans la forme, ne sont pas arrivées à venir à bout des idées reçues et des préjugés quand on parle de ce sujet notamment très sensible et délicat si l'on vise la gent féminine, taxée de tous les qualificatifs dévalorisants, parfois même humiliants et dégradants, à l’image de «baïra (vieilles filles)», «elle «ne s’est pas mariée la pauvre» et bien d’autres répliques qui dénotent de la vision de stigmatisation de celles qui ne sont pas passées au statut de conjointe. En fait, tout a changé ; les valeurs, les comportements, l’hygiène de vie n’ont pas échappé au «cyclone» de la modernité, mais certainement pas notre manière de voir les choses, encore moins donner la possibilité aux hommes et aux femmes de choisir leur propre destin, sans avoir «rougir» ou ressentir une quelconque honte ou gêne parce que l’on a décidé de vivre en solo. Les Algériens, il faut bien l’admettre se marient moins et plus âgés, pas uniquement pour la population féminine, mais aussi masculine, préoccupés beaucoup plus par les besoins de s’affirmer socialement et professionnellement ou encore l’envie de s’exiler et de tenter sa chance outre mer. Pas de logements, pas d’emplois, pas de sous et le résultat bien entendu ne peut qu’être un recul du nombre de mariages, chez-nous, notamment dans les grandes villes où les conditions de vies deviennent du fait, de la surpopulation, de la cherté qui font élargir davantage, les rangs des célibataires pour les hommes et pour les femmes.

800.000 célibataires rien qu’à Alger



Aujourd’hui, on fait des études, on attend des années pour être embauché, on patiente encore d’autres années, pour bénéficier d’un logement ou dans les meilleurs des cas trouver une location sans se ruiner, pour se marier. D’ailleurs, l’option de femme «travailleuse» est très demandée. Elle est même une exigence, pour les prétendants aussi bien le concerné et sa famille. Avoir un salaire fixe est une garantie, aux yeux de ces derniers pour passer un mariage, voire même une vie conjugale sans couacs et une union plus ou moins durable.

Ce n’est pas étonnant de voir des filles et des garçons se concentrer sur l’impératif de sortir de la crise du chômage avant de se projeter dans une union de mariage, qui va coûter une fortune. Attendre le meilleur parti, que ce soit pour l’homme ou la femme, c’est un fait, freine le franchissement du cap des liens sacrés du mariage. Au niveau de la capitale qui compte 2,9 millions d’habitants, l’on parle de prés de 800.000 célibataires, hommes et femmes et autant de non mariés à Oran et Sétif. On ne se marie plus à 18 ans, comme par le passé et le souci de se faire une situation est placée, au dessus de toutes les autres considérations, y compris le mariage. Certaines statistiques font état de 18 millions de célibataires, en Algérie, dont 11 millions femmes. Une enquête récente a fait ressortir aussi que sur les 18 millions de célibataires, 55% de vivent dans des régions urbaines et 45% dans le milieu rural. Cela se comprend d’ailleurs si l’on sait que le taux d’accès aux universités, pour les filles, dépasse de loin, celui des garçons. La présence en force de ces dernières dans les universités, allant très souvent, à poursuivre leurs études au-delà de la licence, explique pour augmenter leur chance de trouver un emploi, explique, le recul de leur âge de mariage.

Aujourd’hui, il est incongru de penser que le célibat touche uniquement les femmes puisque, les études attestent, preuves à l’appui que pour la seule la tranche d’âge de 25 à 29, le célibat est passé de 77,7%, en 1998, à 82,4%, en 2008, soit un accroissement de 5 points en 10 ans, alors que pour les 30 à 34 ans, il est passé de 37,9% à 50,0%, durant la même période.

Qu’il soit un choix, ou dicté par des circonstances, en dehors de la volonté des uns et des autres, le célibat, chez-nous, est là pour concerner une grande partie de la population algérienne. Certains ont du mal à accepter ce statut, au moment ou d’autres s’en accommodent, voire même ne sont nullement dérangés par le fait d’être célibataires, n’ayant pas trouvé chaussure à leurs pied. Nadia, la quarantaine, bien entamée, psychologue, est convaincue que le célibat est loin d’être une tare ou une fatalité. «J’étais fiancée deux fois et j’ai dû rompre car je suis tombée sur quelqu’un qui ne correspond pas à mon profil sur le plan opinion et conviction et je ne regrette point ma décision», relèvera-t-elle. Mounir est lui aussi, hésitant à changer de statut, après une mauvaise expérience avec une fille qu’il avait demandée en mariage. Mounir, qui approche la cinquantaine, n’a pas de problème de situation financière ou professionnelle puisqu’il est cadre dans une entreprise et a tout un étage à lui, au niveau de la grande villa familiale. «Je ne cesse de penser à mettre fin à mon statut de célibataire et mes parents ne rêvent que de cela, mais j’ai peur de faire la même bêtise», dira-t-il.

S. D.