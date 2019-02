Vieillissement : Le nouveau visage des Algériens

Parallèlement à la surpopulation, confirmée par le dernier recensement de l'ONS, le taux de natalité atteindra des proportions inquiétantes, chez-nous, signes annonciateurs, il faut bien l'admettre, d'une explosion démographique unique en son genre, sachant que la courbe des naissances chaque année avait enregistré une certaine stabilité, voire un fléchissement, par rapport aux années soixante-dix ou quatre-vingt…

Un fait marquant qui mérite d'être signalé, c'est sans doute le phénomène du vieillissement de la population qui deviendra qui caractérisera la composition démographique algérienne, dans les années à venir. En effet, les données actuelles qui font que les jeunes soient majoritaires en termes de représentativité par rapport au critère de l’âge. Selon les spécialistes, un Algérien sur cinq, aura plus de 60 ans, en 2040. La tendance au vieillissement de la population est une réalité qui saute aux yeux si l’on sait que les plus de 65 ans augmente de manière beaucoup plus rapide qu’elle ne l’a été en Europe et où elle devrait doubler d’ici 2050.

L’état de la Caisse nationale de retraite qui, compte en 2019, pas moins de 2 millions de bénéficiaires et toutes ses difficultés financières qui reviennent chaque année, pour s’acquitter de sa mission, ne peut que renseigner, au-delà de l’aspect, lié à ses ressources, sur ce nouveau virage démographique avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires. Cela va de soi, qu’on on parle de vieillesse, on évoque aussi de l’expérience, le savoir-faire, les «secrets» ou tout simplement des astuces de pro, cumulés au long d’un parcours riche de bonnes et aussi de mauvaises expériences, à l’origine de leur réussite, chacun dans son domaine. Il ne faut pas aussi et surtout omettre les nouveaux besoins de cette catégorie qui vont suivre notamment pour la santé et la prise en charge médicale de certaines maladies liées à l’âge qui renvoient, toujours à la dépendance et le manque d’accompagnement social, avec une tendance qui s’oriente, de plus en plus vers l’individualisation de la société. Il est clair que l’on s’achemine déjà vers une transition épidémiologique caractérisée par l’émergence de certaines pathologies qui font leur apparition, à l’instar de l’Alzheimer, la dégénérescence maculaire, liée à l’âge, l’hypertension artérielle, les maladies articulaires et bien d’autres.

L’Alzheimer, un autre supplice pour le 3e âge



L’Alzheimer touche une bonne partie des Algériens qui avancent dans l’âge. Pour preuve, l’on avance entre 2017 et 2018, à l’échelle nationale.

Des médecins parlent de 25 nouveaux cas signalés, rien qu’au niveau de la wilaya de Blida qui abrite, rappelons-le, d’un centre de traitement de cette pathologie, 1er du genre en Algérie, créé au niveau du CHU Frantz Fanon. Aujourd’hui, ces malades deviennent un fardeau très lourd pour la famille qui ont du mal à s’accommoder avec les errements mentaux, qui d’un père, qui d’une mère, qui perdent leurs capacités physiques et leurs facultés mentales, jour après jour.

Ces derniers qui ont besoin d’un traitement social et médical et un accompagnement des plus particuliers, se trouvent à la croisée des chemins, en raison du nouveau mode de vie de la famille, d’où d’intérêt de réfléchir au développement de structures de jour pour la prise en charge de cette population dont le nombre est appelé, à augmenter, les années à venir, avec le troisième âge qui constitueront une partie non négligeable de la population algérienne.

Samia D.