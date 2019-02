Palestine : Le peuple déterminé à «résister jusqu'à la création d'un état palestinien indépendant»

«Le peuple palestinien est déterminé à résister jusqu'à la création d'un Etat palestinien indépendant et une paix juste et profitable à tout le Moyen-Orient», a réaffirmé M. Chaath, conseiller pour les relations internationales et chef du département des expatriés de l'Autorité palestinienne, au terme d'un entretien jeudi à Tunis avec le ministre des Affaires étrangères tunisien Khemaies Jhinaoui.

Le responsable palestinien a, en outre, exprimé l'espoir que le prochain sommet arabe à Tunis sera celui de l'unité autour des principales causes arabes, et à leur tête la cause palestinienne. Et de souligner que ce sommet intervient dans une conjoncture internationale difficile, affirmant qu'il devrait être un «sommet de clarification et d'unification de la position arabe» sur les questions arabes, en particulier la question palestinienne.

«Nous voulons aller au-delà des (séquelles) de ce que les Etats-Unis ont fait dans la région lorsqu'ils ont occupé l'Irak en 2003, qu'ils l'ont ensuite détruit, puis la Syrie et ensuite la Libye.

Nous voulons sortir de cette histoire pour devenir une nation arabe plus unie et plus solidaire avec une vision claire de ses objectifs», a-t-il souligné.

«Nous sommes un peuple résolu qui n'accepte pas les dictats israéliens et ceux de Trump, mais nous voulons une paix multilatérale fondée sur le droit international et les droits de l'homme», a-t-il encore indiqué. Pour sa part, M. Jhinaoui a indiqué qu'il a «pris connaissance de ses analyses et de son évaluation de la situation palestinienne interne et des problématiques auxquelles fait face la cause palestinienne ainsi que les relations interarabes et le souhait des Palestiniens de voir le prochain sommet de Tunis réaffirmer le soutien à la première cause arabe».



Ingérences israéliennes dans des écoles en Cisjordanie : L'ONU s'inquiète



Des responsables de l'ONU ont fait part mercredi de leur préoccupation concernant le nombre élevé de violations par les forces de l’occupation israélienne à l'encontre d'écoles en Cisjordanie depuis le début de l'année scolaire. «Ces incidents ont des conséquences sur l'accès sans risque des enfants à l'éducation», ont déclaré le coordonnateur humanitaire pour le Territoire palestinien occupé, Jamie McGoldrick, la représentante spéciale de l'UNICEF dans ce territoire, Geneviève Boutin, et l'UNESCO, dans un communiqué conjoint. Selon eux, «les incidents d'ingérence dans les écoles par les forces israéliennes, les démolitions, les menaces de démolition, les affrontements entre étudiants et forces de sécurité sur le chemin de l'école, les enseignants arrêtés aux points de contrôle et les actions violentes des forces israéliennes et des colons en certaines occasions, ont une incidence sur l'accès à un environnement d'apprentissage sûr et le droit à une éducation de qualité pour des milliers d'enfants palestiniens».

De janvier à décembre 2018, l'ONU a documenté 111 ingérences dans le domaine de l'éducation en Cisjordanie, touchant 19.196 enfants, soit une moyenne de plus de deux violations chaque semaine. Plus de la moitié des incidents recensés concernaient des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes lancées dans ou à proximité d'écoles par les forces israéliennes, ce qui a eu des répercussions sur la prestation de services d'éducation ou a blessé des élèves.