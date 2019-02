L’ancien directeur du renseignement français, Alain Juillet : «L’état syrien a gagné sa lutte contre le terrorisme»

L’Institut national d’études de stratégie globale a organisé, jeudi, une conférence sur «la situation actuelle en Syrie : enjeux, acteurs et défis», animée par Alain Juillet, ancien directeur du renseignement français.

Cet ancien haut responsable de l’intelligence économique a déclaré que les points de vue exprimés lors de cette conférence «n’engagent que sa personne» et affirmé qu’en Syrie il y avait, en 2010, un régime «stable» qui s’était «désengagé» du Liban en conformité avec les résolutions onusiennes. Néanmoins, «à cette même période, un important exode rural a formé des foyers encerclant les zones périurbaines constituant un facteur de tension», a-t-il indiqué.

L’intervenant a, notamment, mis en exergue le fait que peu avant la déstabilisation de la Syrie, tout avait commencé par une affaire de transit de gaz.

«En effet, plusieurs puissances de la région ont fait pression afin de faire passer des pipelines via la Syrie moyennant des royalties», a-t-il soutenu, avant de souligner que c’est l’une des raisons qui ont pu précipiter le conflit dans ce pays.

M. Juillet a déclaré également que la première grande puissance qui a ouvertement affiché sa volonté de faire tomber le président syrien Bechar Al-Assad n’est autre que les Etats-Unis et certains de leurs alliés. Dans cette optique, il exprimera son «étonnement» de voir ces grandes puissances vouloir déstabiliser un pays du Proche- Orient qui assure pourtant «pleinement» la liberté de culte et qui est «laïc».

Faisant une rétrospective du conflit syrien, le conférencier a révélé que la situation était, en 2014, au désavantage de l’armée syrienne, avant que la tendance ne «s’inverse» grâce à l’intervention militaire russe qu’il a qualifiée de «salvatrice», dans la mesure où l’armée russe va combattre «franchement» les groupes terroristes, et ce, en s’attaquant au nerf de la guerre, à savoir les camions transportant le pétrole vendu pour le compte du groupe terroriste Daesh. «Les Russes ont fait ce que certaines puissances occidentales ont toujours refusé de faire», s’est-il exclamé avant de rappeler que les Occidentaux ont été «surpris» par le «haut niveau» de technicité atteint par l’armée russe.

L’intervenant a rappelé que l’Etat syrien a gagné en décembre 2018 sa lutte «implacable» contre le terrorisme non sans conclure en notant qu’ «actuellement, la zone d’Idlib cristallise l’ensemble des luttes et des enjeux et représente, à elle seule, toute la complexité du conflit».

Sami Kaidi