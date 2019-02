Iwal chante les Aurès et l’espoir à l’Opéra D’Alger

Venus des Aurès, le groupe Iwal, qui signifie espoir en chaoui, a marqué leur passage sur la scène de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, et ce dans la soirée de jeudi à vendredi, pour un concert rythmé.

Composé de neuf membres, dont les leaders Fayssal et Nesrine, le groupe Iwal a fait vibrer la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger au rythme chaoui. Ils sont de la trempe de Dihya ou de Djamel Sabri, dit Joe Sabri, deux artistes chaouis connus pour leur talent et qui ont atteint l’universalité. Le groupe Iwal est considéré, par de nombreux observateurs, comme le nouveau souffle de la musique moderne chaouie. Un couple d’artistes, Fayssal Achoura et sa compagne Nesrine, qui le composent, ont gratifié la scène, le temps d’une soirée. Ils font de la musique universelle, du folk et touchent même à la musique classique. Fayssal, auteur, compositeur et interprète, est aussi guitariste ; Nesrine à ses côtés, amoureuse de la mythologie en plus de la musique, le couple monte avec ses musiciens, et les deux choristes, les jolies filles Ibtissem d’Alger et Tinhinan de Barika (Batna), pour une heure et demie de spectacle inouï attendu par le public. Ainsi, le groupe a émerveillé ce dernier par ses chansons qui joignent la touche moderne à l’originalité de leurs textes. Il faut dire que leurs textes ne sont pas fortuits, car ils sont de ceux qui font tout pour garder le patrimoine chaoui, les contes et le vocabulaire de la région, pigmenté par musique fusionnée et son caractère un peu particulier du rock chaoui. Des chansons comme Hertelis ou Bertelis, Choumana techa yellis, racontant l’histoire de Mqidech et la sorcière cannibale, adaptée par Iwal à la réalité d’aujourd’hui, ou Bouzahtala, qui est un refrain ancestral chanté dans les fêtes dansante chaouies, sont déjà connus des fans.

Sihem Oubraham