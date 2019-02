Rencontre avec la romancière Warda Baziz Cherifi : Une auteure à l’immense talent

Les amoureux de littérature avaient rendez-vous, mercredi après-midi, à la Bibliothèque multimédia Bachir-Mentouri à Alger, lors d’une rencontre littéraire avec Warda Baziz Cherifi, romancière et poétesse à l’immense talent.

Tombé sous le charme de l’écriture depuis son jeune âge, Warda Baziz Cherifi a toujours écrit. Que ce soit dans des calepins, sur des bouts de papiers jusqu'à publier plusieurs recueils de poèmes et deux romans.

Dans ses écrits, l’auteure aborde des thématiques poignantes ayant touché beaucoup d’Algériens, depuis des décennies, en explorant à la fois la complexité de la nature humaine, les émotions les plus ardentes, ainsi que le tissage socioculturelle de la famille algérienne. Dans cette rencontre hebdomadaire intitulée «Mercredi du verbe», organisée par l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, la poétesse a de prime abord déclamé des poèmes, au grand bonheur de son auditoire littéraire. Elle a par la suite présenté les grandes lignes de son premier roman, Principes et rupture, paru en 2017 chez les éditions El-Amel de Tizi Ouzou, et qui devrait être réédité vu le grand intérêt porté par ses lecteurs à cette histoire authentique. «J’aborde dans ce roman l’histoire d’une jeune fille des années 1980, qui essayait de briser les tabous de sa famille. C’est une fille instruite issue d’une famille conservatrice, un roman bien reçu par les lecteurs, puisque nous sommes en rupture de stock», a-t-elle souligné.

Warda Baziz Cherifi a présenté, lors du dernier Salon international du livre d’Alger (SILA), son dernier roman, les Survivants de l’oublie, publié chez Média Index. Un roman poignant qui aborde les névralgiques thématiques de l’amour, de l’exil, du regret et de la seconde chance. L’interlocutrice confie avoir puisé son inspiration pour écrire ce roman des jeunes villageois ayant vécu l’aube de l’indépendance, habitant des patelins appauvris par la guerre de Libération, et qui se sont retrouvés dans l’obligation de quitter le village pour un lendemain meilleur. «Mes histoires sont inspirées, soit des histoires que j’ai personnellement vécues, soit des histoires dont j’ai entendu parler et qui m’ont heurtée. Beaucoup de jeunes villageois, durant les premières années après l’indépendance, se sont exilés en Europe pour gagner leur vie. Ce départ douloureux était souvent dans le but d’offrir à leur retour le meilleur pour leurs enfants, sauf le cas de Malik, fils de chahid qui a trop de fierté et de dignité pour revenir», a-t-elle confié.

Dans cette histoire, où la première partie est constituée de tristesse et de des regrets de Malik, la romancière frappe fort et finit son ouvrage par une note d’espoir, par un combat pour revenir à travers la force de l’amour.

Puisant ces sources d’inspiration de la société algérienne, Warda Baziz Cherifi revient sur son ouverture sur l’autre et son exploration des histoires touchantes qu’elle a déjà vécues, ou écoutées de ces proches. «Je suis une femme communicative, ouverte, bavarde et très perceptible ; j’entends beaucoup les gens, certains propos ont une sorte de déclencheur, de déclic, et l’idée d’écrire vient systématiquement pour parler autour d’une histoire qui m’a beaucoup touchée», a-t-elle noté.

Questionnée sur son opinion de la jeunesse qui écrit de plus en plus, Warda Baziz Cherifi affirme que les belles plumes ne cessent d’émerger et que nous n’avons aucun conseil à leurs donner. «J’ai remarqué que beaucoup de jeunes écrivent et avec beaucoup de talent. Les lauréats des prix Assia Djebar et Yamina Mechakra en sont la meilleure preuve. C’est un renouveau, une lueur d’espoir du moment que les jeunes d’aujourd’hui sont absorbés par l’effet de la technologie, ils ne lisent pas, ils n’écrivent pas beaucoup.

Nous devons donc encourager ceux qui se mettent à écrire, il faut respecter les jeunes, dans tous les domaines, et leur faire confiance. À une époque passée, c’était un peu tabou d’écrire, nous avons mis du temps pour écrire, de nos jours, des jeunes osent écrire, c’est juste formidable», a-t-elle conclu.

Kader Bentounès