Clôture du 7e Festival du « Samaâ soufi »

Les chanteurs algérien Abdeljalil Akhrouf, tunisien Youssef Sefraoui, marocain Mohamed Zemrani et syrien Ahmed Slimane Medghemch

ont conjugué leur talent en interprétant, d’une même voix magistrale, l’inaltérable Talaâ El-Badro Alaïna, à Sétif, lors de la cérémonie

de clôture de la 7e édition du festival international de Samaâ soufi.

Les organisateurs de cet événement culturel, tenu mercredi soir, durant quatre jours à la Maison de la culture Houari-Boumediene, ont délibérément choisi de programmer cette chanson à la fin de la soirée, enchantant le public, composé principalement de familles, qui ont vécu des moments agréables et intenses, en totale communion avec les quatre chanteurs. Cette performance artistique réalisée avec brio par le quatuor arabe a mis davantage en exergue l’ambiance spirituelle particulière conférée par ce festival à la ville de Sétif et ravi les férus de ce genre musical pendant quatre jours. Cette dernière soirée à laquelle ont assisté les autorités locales de Sétif, notamment le secrétaire général de la wilaya, Lounès Bouzegza, et de nombreux artistes locaux, a été entamée par la prestation de la troupe «Rihane», dont les membres ont régalé le public avec leurs voix claires et douces, en enchaÎnant des chansons telles que «Allah Allah Moulana» et «Taâfou Ya Khaliki Alaina».

Quant au maestro syrien Ahmed Slimane Medghemch et le rossignol constantinois Abdeljalil Akhrouf, ils ont interprété, en solo, un bouquet de madaih que le public a accueilli avec ferveur, à l’instar de «Sobhane men Souar Hossnek» et «Allahoum Salli Ala El Mostafa Habibana Mohamed Alaihi Salam».

Au terme de la cérémonie de clôture de la manifestation, Driss Boudiba, commissaire du festival, a estimé, dans une déclaration à l’APS, que «cette édition a réussi à créer une ambiance interactive entre les participants et une consonance artistique et spirituelle donnant lieu à de magnifiques séquences musicales».

Il a ajouté que «l’expérience a été couronnée de succès au niveau organisationnel et technique en mettant en exergue le talent de 12 troupes de haut niveau venues de 5 pays, à savoir l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Syrie et le Sénégal».



Une ambiance festive



Lors de la deuxième soirée du festival, le Mounchid tunisien Youssef Sefraoui et la troupe algérienne «Ichrak Bouna» ont créé une ambiance festive, en interprétant conjointement de nombreuses chansons soufies inspirées du patrimoine maghrébin.

Cette manifestation culturelle a tenu lundi soir, pour la seconde soirée consécutive, toutes ses promesses, à travers la prestation magistrale du chanteur tunisien Youssef Sefraoui et la troupe algérienne Ichrak Bouna qui ont enchanté le public avec une multitude de chants soufis du patrimoine maghrébin et musulman, à l’image de l’intemporelle chanson «Talaâ El Badr Alaina» ou encore «Ya Achikine Rassoul Allah». La fusion des mélodies tunisiennes avec le timbre musical algérien ont électrisé l’atmosphère lors de cette soirée, au point où bon nombre de femmes présentes ont ponctué de youyous la magnifique prestation du duo formé par Youssef Sefraoui et la troupe Ichrak Bouna.

Au cours de cette même soirée, le public avait aussi rendez-vous avec la troupe «Issekta» de Tamanrasset dont les membres ont interprété avec brio un bouquet de chants soufis inspirés du patrimoine amazigh du Sud, savamment accompagnés d’instruments de musique alliant le traditionnel à la modernité.

La soirée a été clôturée par un retour sur scène de la troupe annabie «Ichrak Bouna», enflammant à nouveau la salle au grand bonheur du public qui a beaucoup apprécié les chants spirituels, comme «Ya Rabana» et «Ya Mohamed», accueillis par des applaudissements nourris.



Un intérêt particulier à l’exposition de calligraphie moderne



Par contre, la troisième soirée de cette septième édition du festival international du Samaâ soufi a été marquée par la programmation du chanteur marocain Mohamed Zemrani avec les troupes «Angham Ziban» de Biskra et «Iranioune» de Ghardaia,

A noter que cette édition a aussi comporté plusieurs conférences animées par l'écrivain Nabil Ghendoussi, en plus des interventions du Dr. Yassine Benabid de l'Université de Sétif sur «le rôle de la prospective dans le traitement du soufisme musulman» et du Dr. Sofiane Zedadka sur «Le samaâ dans le monde du soufisme» notamment.

Le hall de la maison de la culture Houari- Boumediene a également abrité, au cours de cet événement culturel, une exposition des arts islamiques sous la direction de l'artiste Abdelhafid Kadiri, avec la participation des artistes Abdelouahab Kheninef de Sétif et Mohamed Kerour de Sidi Bel Abbès.

R. C.