Grand angle : Remake

Au Venezuela, la situation se complique et les évènements s’accélèrent. Mais, assure et rassure le président autoproclamé Juan Guaido, « le risque d'une guerre civile n'existe pas, contrairement à ce que certains veulent croire ou ont laissé croire ». Pourtant, si une solution n’est pas trouvée à cette nouvelle crise politique, rien ni personne ne peut être sûr que le pays ne va pas basculer dans le chaos. D’autant qu’à l’appel de Juan Guaido, une nouvelle manifestation est annoncée pour aujourd’hui, en vue de faire basculer l’armée dans son camp, et que l’ultimatum des six pays de l’Union européenne donné au président Maduro pour convoquer de nouvelles élections s’achève demain. Autant d’ingrédients qui sont à même de pousser la situation actuelle à un pourrissement dangereux. A cela s’ajoute le fait que le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a exhorté jeudi le président vénézuélien Nicolas Maduro et ses principaux conseillers à accepter l'amnistie proposée par le président autoproclamé. « Ils devraient profiter de l'amnistie du président Guaido, et passer à autre chose. Le plus tôt sera le mieux », a ajouté ce proche conseiller du président Donald Trump. C’est dire que les Américains veulent tourner la page Maduro d’une manière ou d’une autre. Car, que l’on ne s’y trompe pas, « ce qui se passe actuellement est le résultat d'un intense effort diplomatique » en cours « depuis plusieurs mois », « pour lequel il a souvent été préférable de ne rien révéler", a reconnu, sous couvert de l'anonymat, un opposant vénézuélien aux Etats-Unis. Ainsi, le passage à l’acte de Juan Guaido le 21 janvier est juste la mise à feu d’un compte à rebours lancé, selon un diplomate canadien, début janvier. Selon lui « le déclic a clairement été le 10 janvier », date de l'investiture de Nicolas Maduro pour un second mandat présidentiel. « Nous avions tous dit en mai que nous ne reconnaissions pas son élection, il fallait donc passer des paroles aux actes », a-t-il raconté à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Aussi, Guaido ne serait-il donc qu’une marionnette ? La réponse est apportée par un expert de l’université de Stanford : « Sous Guaido, l'opposition a fourni la thèse juridique permettant aux gouvernements étrangers de reconnaître un dirigeant alternatif à la fin du premier mandat de Maduro », a expliqué Harold Trinkunas. Soucieux de se voir accuser d’avoir fomenté un coup d’Etat, l’option Guaido a ainsi permis aux USA de sauver la forme. « C'est une solution constitutionnelle », approuve-t-on au département d'Etat américain. En fait, ce qui se passe au Venezuela semble être le remake d’un scénario déjà mis en scène par les puissants dans d’autres pays du monde. Et parce que Nicolas Maduro refuse, comme les dirigeants des autres pays ciblés par de semblables calculs avant lui, de céder au diktat, le pire est à craindre pour le Venezuela.

Nadia K.