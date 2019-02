Accord commercial avec le Maroc : « un crime et une agression contre un état », affirme Sidati

Le membre du secrétariat national du Front Polisario, ministre délégué pour l’Europe, Mohamed Sidati, a estimé que «l’odieuse campagne» orchestrée par la Commission européenne pour faire passer l’accord commercial de libre-échange avec l’occupant marocain, incluant illégalement le Sahara occidental occupé, n’était rien d’autre que «le cautionnement d’un crime de pillage et d’un hold-up au sens propre du terme», contre un État membre de l’Union africaine.

Dans une déclaration, jeudi soir, aux médias sahraouis, M. Sidati a indiqué que la récente décision de la Commission européenne «est un acte d’agression contre un Etat membre de l’UA et de pillage des ressources du peuple sahraoui», relevant la grande contradiction au sein d’un ensemble de pays européens, qui ont participé, la semaine écoulée à Bruxelles, aux côtés de la République sahraouie, à la dernière réunion ministérielle entre l’Union européenne et l’UA. Il s’est interrogé, à ce propos, comment la Commission européenne peut-elle valider des accords si fragiles juridiquement, voire en totale contradiction avec la Cour de justice européenne de l’UE. Pour M. Sidati, cette insistance de la part de la Commission européenne constitue «un défi évident aux décisions de la CJUE et au droit international», ce qui la met, une fois encore, en position de contradiction avec les positions maintes fois exprimées par la responsable des affaires étrangères de l’UE, quant à son soutien aux efforts de l’Envoyé onusien au Sahara occidental, Horst Köhler et au processus mené par l’ONU en vue de parvenir à une solution politique pacifique garantissant au peuple sahraoui son droit à l’autodétermination. Par ailleurs, le responsable sahraoui a tenu à rendre hommage au peuple sahraoui pour sa détermination à arracher ses droits légitimes garantis par le droit international et sa résilience face à toutes les manœuvres à travers lesquelles la Commission européenne et le Maroc visent à légitimer le pillage de ses ressources naturelles. Le vote du Parlement européen est intervenu après un long processus de négociations entre l’UE et les autorités marocaines pour contourner la décision de la CJUE et se dérober à l’obligation d’obtenir l’accord du peuple sahraoui, tel que stipulé par les arrêts de cette dernière». Le Parlement européen a validé un rapport «partial» approuvant l’accord UE-Maroc élaboré par l’ancienne rapporteure de la commission du commerce international (INTA), Patricia Lalonde, contrainte à la démission en décembre 2014 après avoir fait l’objet d’une enquête, suite à des informations faisant état de son implication avec d’autres députés européens dans une affaire de «conflit d’intérêt et d’infractions au code de conduite au PE», en sa qualité de membre, non déclaré, du Conseil d’administration d’une fondation pro-marocaine euromedA.

Conseil de sécurité : soutien sans réserve à Horst Köhler

Le Conseil de sécurité a exprimé «un soutien sans réserve» à l’émissaire de l’ONU pour le Sahara occidental Horst Köhler et se dit disposé à lui apporter l’appui nécessaire pour accomplir son mandat. «Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien sans réserve à l’envoyé personnel pour le Sahara occidental, l’ancien président de la République fédérale d’Allemagne, Horst Köhler», souligne le Conseil de sécurité jeudi. «Les membres du Conseil se sont félicités de l’exposé de l’envoyé personnel et sont prêts à continuer de soutenir ce dernier dans l’exercice de son mandat», relève le Conseil dans cette déclaration. Conformément à la résolution 2440 (2018), les membres du Conseil ont «accueilli favorablement» la participation des parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, et des pays voisins, l’Algérie et la Mauritanie, aux discussions de la table ronde initiale tenue en décembre à Genève. Les 15 membres ont «pris note de leur volonté de participer à une deuxième table ronde au premier trimestre 2019», et ont exprimé «leur appui à leur collaboration constante et constructive avec l’Envoyé personnel».