Dans la LUCARNE : Entre plafonnement et finance

l Notre football subit, ces jours-ci, les contre-coups de sa propre politique sportive. Les clubs dans leur ensemble sont gérés d’une façon qui prête à équivoque. En voyant ce qu’ils déboursent durant le mercato estival et aussi hivernal, il y a lieu d’affirmer qu’ils sont riches comme crésus. C'est-à-dire qu’ils n’ont aucun ou peu de problèmes d’argent. Ce qui se pose, cependant, c’est que les « sous » dont ils disposent ne leur appartiennent pas. Aucun d’eux ne peut faire avec exactitude un budget prévisionnel ou assurer efficacement un budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu’on est presque en plein délire. On laisse les présidents de clubs faire ce que bon leur semble, alors que les ressources financières qui sont ou qui vont l’être dans leurs caisses n’ont pas été mobilisées suivant des démarches personnelles. Le plus « gros » de leur budget est alimenté par les finances des pouvoirs publics. Ce qui signifie indirectement qu’on est en face d’un « assistanat » qui ne veut pas dire son nom. Ils ne peuvent fonctionner sans l’apport de l’argent de l’Etat. C’est une certitude qui devient malheureusement la règle en vigueur. On se rappelle encore, il n’y a pas longtemps, que ce sont les présidents de clubs qui avaient sollicité la LFP pour imposer un « plafonnement » des salaires des joueurs dans le championnat d’élite. Ils ont estimé qu’ils sont élevés et qu’ils n’arrivent plus à suivre le rythme. Des joueurs tout à fait « moyens » qui sont payés « royalement », cela ne peut pas durer, avait-on estimé. Toutefois, entre les paroles et la réalité des faits, il y a une grande différence. Des « canassons » qui sont payés comme des « purs sangs arabes », voilà qui fait dresser les cheveux des plus optimistes des observateurs. Eh bien, ce sont les présidents de clubs eux-mêmes qui s’étaient empressés de demander à la LFP de Kerbadj, à ce moment- là, de surseoir à leur demande. Là, personne n’avait rien compris à cette volte-face aussi incompréhensible, du fait qu’elle ne répond à aucune logique. C’est vrai que les joueurs sont très bien payés afin de ne pas employer un superlatif encore plus fort et qui ne sera pas exagéré. En dépit du fait que les salaires sont exorbitants, le niveau de notre championnat national est vraiment en net recul par rapport aux vœux de tous. C’est, peut-être, à cause de cela que l’ENTP (Entreprise nationale publique de télévision) n’est pas encline à « sortir le chéquier » pour financer un championnat qui encourage beaucoup plus la « somnolence » qu’autre chose. On demande encore et toujours beaucoup d’argent, mais il faut en retour mériter cet argent que nos clubs reçoivent en raison de ce qu’ils donnent comme image du fait qu’ils sont les auteurs du spectacle. C’est vrai qu’ils le sont ! Ce qu’ils donnent, néanmoins, sur un terrain de football est assez loin des sommes colossales qu’ils reçoivent de l’ENTP, surtout après un contrat des plus « juteux ». En retour, l’ENTP semble avoir compris le « jeu » qui se déroule devant elle. Les gestionnaires de la LFP font tout pour que les gens se désintéressent des matches du championnat national. Le « pousse ballon » a vraiment de beaux jours devant lui. Un match est devenu comme une « corvée » pour ceux qui disent qu’on produit du spectacle. Aux menaces à peine voilées des clubs et aussi du président de la LFP, la réplique de l’ENTP a été jugée opportune et exacte. Il est certain qu’elle ne se dérobe pas à son rôle de service public et aussi de payer ce qu’il y a à payer, mais que les clubs et aussi la LFP changent d’attitude. C'est-à-dire qu’il faudra respecter la programmation à la lettre et ne pas programmer des journées divisées en « saucisse » à travers la semaine. Ce qui est quasi-impossible de nos jours. De plus, les huis clos sont si fréquents que la télévision, le seul partenaire officiel des clubs, n’arrive plus ou difficilement à s’organiser du fait qu’elle ne peut les transmettre. Il y a aussi des reports qui ne se justifient pas et qui sont vraiment très coûteux pour l’ENTP. Car ce n’est pas facile d’organiser et de retransmettre un match de football. Beaucoup d’impératifs qui peuvent entrer en jeu. Toutefois, avec la discussion et une réunion de tout le monde autour d’une même table, tout peut être aplani pour le bien-être de tous.

Hamid Gharbi