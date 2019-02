ESS : Zekri reste sous conditions

Le match ESS-ASAM (4-0) devait initialement être le dernier de Noureddine Zekri sur le banc de l'Aigle Noir. En conflit direct avec le président Hassan Hammar, le technicien avait ouvert, mercredi, la porte à un départ en conférence de presse, en dénonçant au passage les conditions «exécrables» dans lesquelles travaille l'équipe. «Au niveau du staff, tout se déroule comme sur des roulettes. On bosse bien et l'équipe est en perpétuel progrès.

Mais au niveau de la direction, il y a rien qui bouge. Les moyens se font désirer. A par un ou deux responsables, le reste de la direction est aux abonnés absents», a déclaré ouvertement Zekri en conférence de presse.

Dans ses propos, Zekri visait explicitement Hassan Hammar qui tarde à régulariser la situation financière des joueurs. «Je suis là pour coacher l'équipe et non pas pour jouer les intermédiaires entre les joueurs et les dirigeants. Ce n'est pas dans mes prérogatives. Que chacun assume ses responsabilités», a-t-il dit encore. Au cours de son allocution, Zekri avait laissé entendre qu'il quittait son poste dans les «vingt-quatre heures».

Néanmoins, la conseil d'administration de l'ESS a vite fait de contenir la crise en se réunissant avec l'entraîneur Zekri juste après la victoire face à l'AS Ain Mlila et ce, en l'absence du président Hammar à qui on a juste communiqué la décision finale par téléphone. Ainsi, il a été décidé à l'écrasante majorité que Zekri reste en poste jusqu'à la fin de la saison. Ce dernier a accepté sur le principe, mais sous conditions.

Pour l'heure, les relations entre Zekri et Hammar demeurent tendues. Ce qui n'empêchera pas normalement les deux hommes de poursuivre la collaboration surtout que l'ESS a renoué depuis peu avec les bons résultats.

Amar B.