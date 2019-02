MC Alger 0 - Al Merreikh SC 0 : Le doyen passe à cÔté de son sujet

Le Mouloudia d'Alger et son hôte, Al Merreikh du Soudan, se sont séparés, hier, au temple du football algérien, sur un nul vierge. Une rencontre comptant pour la première manche des quarts de finale de la coupe arabe des clubs. Le public du 5-juillet n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, surtout durant le premier half de cette confrontation.

Face à une formation soudanaise athlétique et surtout très agressive, les protégés du coach Amrouche n'ont pas réussi à imposer leur rythme et leur jeu. Manquants visiblement d'inspiration, battus par ailleurs dans les duels et incapables de passer par les couloirs, les locaux n'ont pas trouvé les solutions nécessaires pour déstabiliser le bloc défensif assez bien organisé d'Al Merreikh. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour assister à une occasion notable de la part des Mouloudéens. Sur un service de Benaldjia, au point de penalty, Souibaah tente un tir croisé instantané. Sa balle est cependant passée sur la transversale d'Ali Abou Ashrin. 38', Hachoud tente sa chance de loin, mais son coup franc direct est bien capté par le gardien. De leur côté, les visiteurs se sont surtout activés pour neutraliser les assauts de leurs adversaires. Adoptant un schéma de prudence (4-5-1), avec un bloc équipe relativement médian et un pressing haut, les poulains du technicien tunisien Zelfani ont surtout opéré par des contres rapides pour tenter de surprendre le MCA. Néanmoins, faute d'utiliser un nombre suffisant de joueurs dans leurs phases offensives, les Soudanais n'ont pas vraiment inquiété Châal. En seconde période, les joueurs du MCA sont revenus sur le terrain avec plus de détermination. Ces derniers ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte, en multipliant les assauts sur le camp adverse. Les camarades de Châal ont monopolisé la balle, mais ont manqué d'efficacité à l'approche de la surface. Les visiteurs sont restés fidèles à leurs schéma tactique et stratégie de base par contre. 55', l'arbitre de la partie accorde un penalty au MCA, suite à une faute d'un défenseur sur Bendebka dans la surface. Bourdim se présente pour exécuter la sentence et manque lamentablement le cadre. Le MCA continue de pousser, malgré ce ratage. 60', Le tir de Hachoud effleure le poteau gauche d'Ali Abou Ashrin. 69', Benaldjia se joue d'un défenseur et se positionne sur son pied droit. Son tir manque de peu de faire mouche. 87', un tir à raz de terre de Hachoud oblige le gardien à se coucher pour se saisir du cuir. 88', Souibah rate complètement son tir, alors qu'il était idéalement placé au point de penalty. 89', Bendebka reprend, dans la surface, d'une belle reprise acrobatique la remise de la tête de Souibah. La balle est bien captée par le portier. Les joueurs de l’entraîneur Amrouche, sifflés en fin de match, n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires. «Aujourd'hui, ce fut un match très difficile face à une grande formation africaine, qui a un riche passé aussi. Les conditions n'étaient pas réunies pour faire mieux.

Nous avons raté beaucoup d'occasions et un penalty en seconde période, où nous avons mieux joué. Il faut savoir que nous comptons beaucoup d'absents pour blessures. Nous n'avons pas gagné, mais nous n'avons pas perdu non plus. Nous n'avons pas réussi à marquer, mais nous n'avons pas encaissé de buts, non plus. Nous allons faire de notre mieux pour arracher la qualification à Oum Derman, où nous serons au grand complet», a déclaré Bendebka à la fin de la rencontre. Un résultat qui maintient tout de même les chances du MCA intactes. Le match retour aura lieu le 13 février prochain à Oum Derman.

Rédha M.