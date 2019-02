NAHD 0 – DRBT 0 : Tadjenanet manque la victoire

Dans un match de mise à jour de la 18e journée du championnat de la Ligue 1-Mobilis, disputé jeudi après-midi, le Nasr Hussein-Dey n’a pu se défaire d’une bonne équipe du Difaâ Tadjenanet, bien organisée et qui pouvait même prétendre rentrer à la maison avec les trois points de la victoire. Cela si l’on se refaire aux occasions de buts que les poulains de Liamine Bougherrara ont pu se procurer. Il y avait de la place pour secouer les filets au moins à deux ou trois reprises, notamment sur les actions de Démène (45’) et Ounas (54’ et 56’). Heureusement que dans la cage nahdiste, il y avait un Merbah Gaya impérial.

Le point du match nul réalisé par les camarades de Mokrani, le portier du DRBT, lui aussi très bon dans cette rencontre et sûr de lui dans ses interventions. Les Sang et Or ne sont pas restés pour autant les bras croisés. Ils ont tenté des choses, mais ils donnaient l’air de manquer de la grinta, dont-ils sont habituellement animés et qui fait leur force. Cela s’explique par la fatigue due à la succession des matches ces derniers temps. Le NAHD joue pratiquement chaque trois jours. Cela a fini par épuiser les joueurs et force le staff technique à effectuer un turn-over. Sans quoi, leur aspect physique ne pourra être entretenu. D’ailleurs, lors de cette rencontre, le staff husseindéen a ménagé et/ou laissé au repos certains titulaires habituels, à l’image du capitaine Gacemi, qui a joué la seconde période seulement, Chouiter, incorporé en toute fin de match, Khacef, Ouertani, Raiah laissés sur le banc. Ces choix ont été dictés pour gérer les nombreuses rencontres qui attendent la formations nahdiste, en un temps réduit, toutes compétitions confondues (Championnat, coupe d’Algérie, coupe de la Caf), notamment le rendez-vous de dimanche pour le compte de la première journée de la phase des poules de la coupe de la confédération africaine de football, face aux Angolais de Priméiro Agosto, au stade du 5-Juillet. Pour revenir au match à proprement dit, il a été suivi par un public clairsemé et s’est joué sur un rythme très moyen. Bien en place, Tadjenanet a bien quadrillé le terrain, a joué correctement avec un jeu simple, fait de passes variées, avec un bon bloc défensif et des attaques placées dont certaines ont failli faire mouche. Le NAHD a joué haut, en verrouillant derrière et en tentant de construire le jeu. Il a eu lui aussi quelques opportunités offensives de buts, mais à vrai dire, ses tentatives étaient peu tranchantes pour espérer prendre à défaut son adversaire du jour, qui était bien discipliné du début à la fin de la partie. Le NAHD a évolué en 4-3-3, le DRBT en 4-3-1-2.

Le nouvel entraineur Meziane Ighil et son adjoint Mohamed Lacet ont titularisé et mis dans le bain le nouvel attaquant camerounais, Ntankeu, qui n’a pas impressionné lors de sa première apparition sous les couleurs nahdistes. Cela, même si l’on dit qu’il est encore prématuré de pouvoir porter un jugement objectif sur la qualité de ce joueur. Avec ce résultat nul, le NAHD se positionne à la 7e place avec un total de 27 points, soit à un point du podium.

Le DRBT demeure avant-dernier (15e avec 18 points), mais réduit sensiblement l’écart qui le sépare des équipes qui le devancent. Un seul point le sépare des équipes qui flirtent avec la zone rouge. Il préserve ainsi toutes ses chances de maintien. Par ailleurs, les fans husseindéens n’ont pas caché leur déception à la fin du match. Ils voulaient voir leurs protégés remporter les trois points de la victoire. Mais, le football est ainsi fait, on ne peut gagner à tous les coups. Les dirigeants, staff techniques et les joueurs du Nasria lancent un appel aux supporters pour qu’ils viennent en masse dimanche face à Priméiro Agosto, en affichant cette détermination de gagner pour entamer comme il faut la phase des poules de la coupe de la Caf, où les Sang et Or veulent aller le plus loin possible.

Mohamed-Amine Azzouz