Championnat national militaire de course d’orientation : Suprématie de l’Académie militaire de Cherchell

Les coureurs de l’Académie militaire Houari-Boumediène de Cherchell (Tipasa) ont dominé les épreuves du Championnat national militaire de course d'orientation, clôturé jeudi à Cherchell, après 4 jours de compétitions entre 16 équipes, représentant différentes unités et structures de l’Armée nationale populaire (ANP).

En effet, les épreuves de ce championnat national, clôturé par le commandant de l’Académie, le général-major Belkacem Bouàfia, ont été marquées par une suprématie quasi-total des coureurs de cette Ecole, qui conservent ainsi leur titre "grâce à leur connaissance du terrain, et à une bonne préparation physique et morale", selon les échos recueillis, par l’APS, auprès des techniciens du domaine. Soulignant "l’intérêt accordé par le Haut commandement de l’ANP pour cette discipline, à travers la mobilisation de tous les moyens techniques et matériels nécessités pour son développement", l’entraîneur de l’équipe nationale militaire, l’adjudant chef Laàyoune Abderezzak, a loué les "bonnes conditions organisationnelles" ayant prévalues lors des épreuves. Les coureurs de l’Académie militaire de Cherchell se sont adjugés les premières places du podium dans trois spécialités de cette course, sur les quatre mises en jeux. Ainsi le coureur Brahim Sebagh a remporté haut la main la course de relais messieurs et la course longue distance messieurs, tandis que la première place du "parcours moyen individuel-filles" est revenue à la coureuse Khelifa Yacine Rahma, de la même académie. Le coureur Brahim Sebagh est, également, arrivé à la 2e place dans le parcours moyen individuel, derrière Abid Brahim de la 1ere région militaire. Dans la course relais, les 2e et 3e places du podium sont revenues, respectivement, aux équipes de la 1ere région militaire et de l’Ecole supérieure d’infanterie, tandis que la course de longue distance messieurs a vu l’arrivée en 2e place de Chelouay Fatah de l’Ecole supérieure d’infanterie, suivi à la 3e place par Taleb Abderrahmane de la 1ere région militaire. Dans son allocution à la cérémonie de clôture, marquée par la distribution de prix et de diplômes aux vainqueurs, le général-major Belkacem Bouâfia a souligné l’"intérêt suprême" accordé par le Haut commandement de l’ANP à cette discipline, ayant une relation directe avec la vie des éléments militaires et leur missions, aux plans physique et psychique , à travers, a-t-il dit, "l’exploitation à bon escient de leurs connaissances en matière de maîtrise de la topographie, de la lecture de la carte et de l'usage de la boussole, entre autres". Il a appelé, à cet effet, les participants à déployer davantage d’efforts aux fins d’améliorer leur niveau et honorer l’Institution militaire et l’étendard national, dans les joutes internationales. La course d'orientation est une discipline qui se pratique, dans un milieu forestier, dont les contours sont progressivement découverts par le participant grâce à une boussole et une carte, dans un temps fixé à l’avance par le jury de cette compétition, a laquelle ont pris part 116 coureurs.