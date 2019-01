Conférence à Abou Dhabi : M.Ghlamallah présente l’expérience algérienne du vivre ensemble

Le président du Haut Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, prendra part, du 3 au 5 février à Abou Dhabi, au «Global Conference of Human Fraternity», où il va présenter l'expérience algérienne du vivre ensemble et de la lutte contre l'extrémisme violent. M. Ghlamallah, qui participera à cet évènement, à l'invitation du secrétaire général du Conseil des sages musulmans, Sultane Faysal Arroumaithi, animera une conférence portant sur le parcours et les efforts historiques de l'Algérie dans la propagation de la tolérance, du vivre ensemble et dans la lutte contre l'extrémisme violent. L'Algérie, qui a initié la politique de réconciliation nationale, est considérée comme leader mondial en la matière et ses efforts sont reconnus par l'Organisation des Nations unies qui a décrété le 16 mai de chaque année, Journée internationale du vivre ensemble en paix, sur proposition du gouvernement algérien. Selon la même source, la rencontre d'Abou Dhabi s'appuiera sur trois axes principaux, à savoir : les principes de la fraternité humaine, la responsabilité commune dans la concrétisation de la fraternité, et les défis et opportunités autour du vivre ensemble et les mécanismes de la lutte contre l'extrémisme.