En hommage à son engagement : Une voie publique baptisée au nom de Frantz Fanon à Bordeaux

Le Conseil municipal de la ville de Bordeaux a décidé d'attribuer le nom de Frantz Fanon à une de ses voies publiques afin de faire connaître «l'engagement» de cette personnalité à ses habitants, notamment les jeunes. La décision a été prise, à l'issue de la délibération du Conseil municipal de la ville française, le 17 décembre 2018, sous la présidence de M. Alain Juppé, sachant que la voie publique est située dans le nouveau quartier de Ginko qui se caractérise par une mixité sociale et une diversité culturelle. Cette décision est motivée, selon le Conseil municipal de cette ville, par «l'opportunité de faire connaître le sens profond de l'engagement de Frantz Fanon à tous les habitants des quartiers de cette ville, notamment les jeunes». Ceci, «d'autant plus que la vie, l'œuvre et les idées de cette illustre personnalité ont été réhabilitées par plusieurs universités et de nombreux colloques internationaux, et ont acquis une dimension internationale». Par cette attribution, les habitants de la ville de Bordeaux, et plus particulièrement ceux du quartier Ginko, auront à «partager le véritable sens de la cohabitation et du vivre ensemble, valeurs forgées par la lutte de Frantz Fanon pour la liberté, l'égalité, la justice et la dignité».