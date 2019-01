Jeunesse et sports : Investissement tous azimuts

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, lors de son allocution d’ouverture du deuxième congrès national des travailleurs du secteur, a relevé l’effort d’équipement qui s’est traduit par la création de centaines, voire de milliers d’infrastructures sportives et de jeunesse, au cœur des priorités de l’action du gouvernement et du programme du Président de la République, dont le premier poste à responsabilités a été celui du secteur de la Jeunesse et des Sports, justement comme l’avait rappelé M. Hattab en la circonstance, pour situer son importance dans la formation des générations montantes et le développement. Cette rétrospective a fait état également de l’évolution du personnel qui encadre et le département et ses infrastructures, dépassant aujourd’hui les 240.000 agents, techniciens et cadres, interpellant l'assistance sur la nécessité d'une utilisation rationnelle de ce potentiel humain, d'une exploitation rationnelle des équipements et d’une rentabilisation de l'investissement consenti durant ces vingt dernières années, notamment.

Le ministre a affirmé sa volonté de mettre à niveau le secteur et de parfaire son système de fonctionnement, de promouvoir les jeunes talents et de contribuer à l’épanouissement de la jeunesse, mettant en relier l’élan continu d’investissement et rappelant la réception prochaine d’imposantes infrastructures sportives. Il s’agit de briser le tabou et de se détacher particulièrement d’un mode de fonctionnement et de gestion des structures sportives et culturelles en étant perpétuellement à l’ écoute.

Les directeurs de wilaya de la jeunesse et des sports ont été sommés de s’impliquer dans ce nouveau processus et d’investir le terrain, de s’intégrer dans cette vaste opération de relance et de s’inscrire dans cette projection, dont la devise semble être : par les jeunes et pour les jeunes. Un travail de base est engagé pour une telle alternative aux répercussions certaines sur l’épanouissement de la jeunesse et l’harmonie de la société d’aujourd’hui, affectée par l'apparition de maux sociaux totalement étrangers à ses mœurs et ses coutumes. Le coup d’envoi est donné pour des initiatives et des actes d’évaluation et de redressement. Des rencontres sont programmées pour approfondir la réflexion, sensibiliser les partenaires et les acteurs, et militer pour la relance du sport scolaire et universitaire dans toutes les disciplines, et la valorisation des infrastructures culturelles dans les zones de l’intérieur qui se veulent des espaces de promotion des vocations. Un défi est lancé par le ministre en prise directe avec la situation sur le terrain.

A. Bellaha