Formation professionnelle : feuille de route algéro-nigérienne

L'Algérie et le Niger ont signé, hier à Alger, une feuille de route pour tracer un programme d'action 2019/2020 dans le domaine de la formation professionnelle.

La feuille de route a été signée par le ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, et le ministre nigérien des Enseignements professionnels et techniques, Tidjani Idrissa Abdoulkadri. M. Mebarki a indiqué à la presse, au terme de cette signature, que la feuille de route constitue un programme d'action pour les années à venir 2019/2020, consistant essentiellement en le développement des jumelages entre des établissements du sud de l'Algérie et ceux du Niger. Il a ajouté qu'elle porte, aussi, sur la poursuite de la formation d'élèves et de stagiaires nigériens en Algérie même, en choisissant la spécialité voulue. Le ministre a fait état de l'existence d'établissements jumelés à Illizi et à Tamanrasset, précisant que le programme vise à élargir cette opération à d'autres centres de formation. Il a relevé que le document concerne également la formation des formateurs, à travers le développement d'un réseau de formation d'ingénierie pédagogique au Niger, en s'appuyant sur l'expérience algérienne qui est «maintenant assez bien développée et maîtrisée». Pour sa part, M. Idrissa Abdoulkadri a indiqué que la feuille de route allait concerner essentiellement le renforcement des capacités des «formateurs et l'échange d'expériences entre certains de nos établissements au niveau des régions frontalières». Le ministre nigérien a exprimé le souhait de son pays de bénéficier de l'expérience algérienne en matière du renforcement des capacités pédagogiques des formateurs, de manière générale, et de profiter «de son expérience dans les secteurs où elle a acquis un grand capital». Il a noté que la feuille de route est élaborée à titre «indicatif», et que l'Algérie a manifesté sa «disponibilité à nous accompagner et à être réceptive à d'éventuelles requêtes que nous lui avons exprimées».