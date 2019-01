APN : Séance plénière aujourd’hui consacrée aux questions orales

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, aujourd’hui, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre et à trois ministres, a indiqué un communiqué de l'APN.

Les questions seront adressées au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l'aménagement du Territoire, au ministre des Transports et des Travaux publics ainsi qu'au ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, précise le communiqué.