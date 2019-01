M. Temmar à Tizi Ouzou : Les programmes de logement avancent bien

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, effectue depuis hier une visite de travail et d’inspection de deux jours à Tizi-Ouzou. Au premier jour de cette visite, il a présidé en fin d’après-midi au salon d’honneur de la wilaya la cérémonie de remise de 903 pré-affectations de logements AADL du programme de 2.000 logements et de 400 décisions d’aides à l’habitat rural aux heureux bénéficiaires qui attendaient ce jour depuis des années. Après cela, le ministre a assisté, en compagnie du wali, Abdelhakim Chater, et des représentants de l’APW, à un exposé sur le secteur du logement et les différents programmes dont a bénéficié la wilaya. Le ministre a également remis des agréments aux promoteurs immobiliers de la wilaya. M. Temmar entamera sa seconde visite par la commune du chef-lieu de wilaya où il inspectera le programme de réalisation de 209 logements promotionnels privés à Boukhalfa. S’exprimant lors de cette cérémonie, le ministre a indiqué que son département va accorder une importance particulière à la nouvelle formule de logement rural groupé qui permettra de bénéficier d’un crédit bancaire auprès de la BADR, d’une aide de 700.000 dinars de la CNL et de la viabilisation par l’Etat. «L’habitat rural groupé est la priorité du gouvernement», a-t-il assuré, rappelant que les opérations de relogement se poursuivront d’autant que le Président Abdelaziz Bouteflika, a fait de ce programme l’une de ses priorités. Dans ce cadre, le ministre rappelé que pas moins de 295.000 logements, tous segments confondus, ont été distribués en 2018 et 40.000 autres seront attribués prochainement dans 34 wilayas.

La deuxième étape de ce périple ministériel sera la commune de Bouzeguène, où le ministre devrait s’enquérir de la situation du POS du nouveau pôle urbain Aït Ikhlef qui accueillera un programme de 4.000 logements tous segments confondus et plusieurs autres équipements publics. Il procédera à la pose de la première pierre de 3.500 logements répartis sur plusieurs formules, à savoir 2.300 logements AADL, 1.000 logements LPL et 200/500 logements LPA.

A Iferhounène, M. Temmar procèdera à la pose de la première pierre des 200 logements LPL et inspectera le chantier de 20 logements LPL. Auparavant, le ministre se recueillera à la mémoire des martyr de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 au niveau de la stèle des chouhada. La délégation ministérielle se rendra ensuite à Tirmitine, dans la daïra de Draâ Ben Khedda et plus précisément au village Azemmour-Oumeriem, lauréat du premier prix du concours Aissat Rabah du village le plus propre de 2018. A Draa El Mizan, dernière étape de cette visite, le ministre procédera à la pose de la première pierre du projet de 1.500 logements AADL.

Bel. Adrar