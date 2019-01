FLN : Préparer la campagne électorale

A trois mois de la présidentielle, le coordonnateur de l'instance dirigeante du parti du Front de libération nationale (FLN), Mouad Bouchareb, a chargé tous les militants du FLN de réussir la campagne électorale présidentielle, précisant «nous allons réussir, parce que le Président Bouteflika a un programme prometteur et ambitieux».

Au niveau de la salle de conférences du FLN, qui était archicomble, on a pu constater la présence d'anciens et d'actuels ministres appartenant au FLN, des membres des deux chambres du Parlement, ainsi que des cadres du parti ayant occupé des postes de responsabilité dans les institutions de la République, M. Bouchareb «responsabilise» tous les militants du FLN, sans aucune distinction, à réussir la campagne électorale, pour que le Président Bouteflika poursuive son programme qui sert le citoyen.

Lors de son allocution, le patron du FLN a placé le curseur très haut, en annonçant «nous allons tenir une rencontre, samedi prochain au siège du FLN, avec les partis de l’alliance présidentielle, pour préparer la campagne électorale», en vue d'«adopter une vision commune pour la suite».

D’autant plus, «nous avons programmé une rencontre nationale pour le 9 février prochain, regroupant toutes les organisations affiliées au FLN, pour marquer «le lancement effectif de la préparation de la campagne électorale, afin de permettre au parti d'y être prêt dès son lancement». Par ailleurs, M. Bouchareb a assuré que cette rencontre sera ouverte à l'ensemble des militants du parti sans exclusion aucune des anciens secrétaires généraux.

Il a rappelé que le congrès extraordinaire du parti sera organisé après l’élection présidentielle, afin de «se concentrer sur la campagne électorale, car cette échéance électorale constitue une priorité pour le parti». En effet, le FLN se prépare à faire campagne et soutenir son candidat. Dans ce cadre, le patron du FLN a tenu à préciser «nous sommes tous tenus de défendre le programme du Président Bouteflika, un programme devenu une référence dans la construction de l'Etat».

Après avoir appelé tous les militants à être à l’écoute de tous les citoyens, le premier responsable du FLN a annoncé l'installation d'une instance nationale de préparation de la prochaine élection, qui s’occupera de mener la campagne présidentielle au profit du candidat du parti.

Dans ce cadre, M. Bouchareb a expliqué que la création de cette instance sera constituée de plusieurs comités, chacun aura toute latitude de choisir son responsable et son bureau, dont le Comité de communication, le Comité de collecte des signatures au profit du candidat du parti, ainsi que le Comité chargé de l'établissement des rapports qui veillera à l'élaboration de «comptes rendus précis, en vue de définir les lacunes et œuvrer à les remédier».

À ce propos, le chef du FLN a

profité de l’occasion pour réitérer que «l'ère du travail anarchique au niveau du parti, sans la moindre présentation de documents et preuves, était révolue».

Hichem Hamza