Partis de l’Alliance présidentielle : La continuité Une priorité

Ce sont manifestement les partis de l’alliance présidentielle et ceux du «front de la continuité» de la gouvernance du Président, M. Abdelaziz Bouteflika, qui auront à marquer l’actualité politique de ce week-end.

C’est l’occasion pour les concernés d’affûter leurs armes en prévision du scrutin à la magistrature suprême du 18 avril et de réitérer, à l’occasion, leur appel à l’adresse de M. Bouteflika de se porter candidat pour poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat.

Dans ce cadre, une rencontre des chefs de partis de l’Alliance présidentielle est prévue samedi après-midi au siège du FLN, comme cela a été annoncé mardi dernier par le coordonnateur de l’instance dirigeante du doyen des partis, M. Mouad Bouchareb, ayant soutenu lors de sa rencontre avec les parlementaires du parti que l’heure de se consacrer aux préparatifs du scrutin a désormais sonné. Le prochain rendez-vous des urnes sera d’ailleurs un des sujets phares devant être inscrit en première ligne à l’ordre du jour du conseil national du RND qui se réunit, ce matin, en session ordinaire sous la présidence de son secrétaire général, M. Ahmed Ouyahia. Une autre rencontre du genre, le conseil national du MPA ouvrira ses travaux demain à l’hôtel Sidi Fredj sous la houlette de M. Amara Benyounès, président du parti. La position de cette formation au sujet de la prochaine présidentielle sera définitivement fixée à cette occasion, affirme-t-on de la direction de cette formation. Pour samedi, M. Amar Ghoul, président du parti TAJ, procédera quant à lui à la clôture de la première session du conseil national issue du 1er congrès de sa formation tenu, rappelle-t-on, en décembre dernier. M. Ghoul saisira cette opportunité pour solliciter de nouveau le Président M. Bouteflika à se présenter à la prochaine compétition présidentielle, et ce tout en mettant l’accent sur l’engagement de son parti à ne ménager aucun effort pour le succès de ce choix. Il est prévu, le même jour, une conférence de presse du SG du RND, une façon de bien ancrée dans les mœurs du parti, où il est de tradition de joindre à chacune des concertations de son conseil national, une rencontre avec les médias pour un débat sur l’actualité nationale et expliquer les décisions validées.

De son côté, le parti El Karama accueillera samedi en son siège national les leaders et des représentants des 19 partis (G15+4) constituant le «front de la continuité pour la stabilité», une rencontre qui s’annonce sous les auspices d’un événement grandiose des partisans de la poursuite de la gouvernance du Président de la République.

A l’évidence, toutes ces activités partisanes, prévues dès aujourd’hui et tout au long de ce week-end, attestent d’une mobilisation sans précédent de toutes les forces politiques convaincues de la pertinence de la candidature de M. Bouteflika pour la présidentielle d’avril, à même de permettre au pays de poursuivre son développement socio-économique et de consolider, dans des conditions de stabilité et de sérénité, l’ancrage d’un Etat de droit résolument tourné vers la modernité et le progrès. En d’autres termes, les préparatifs du prochain rendez-vous des urnes à travers notamment l’établissement de programmes d’action à exécuter sur le terrain s’intensifient et figurent désormais en tête des priorités, autant du côté des partis de l’Alliance présidentielle que de celui du front pour la continuité et la stabilité.

C’est la troisième rencontre du genre des leaders du FLN, du RND, du TAJ et du MPA après celles tenues en novembre dernier et au terme desquelles il a été décidé notamment du lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation en direction du large public à même de convaincre les électeurs du bien-fondé de leur choix de soutenir le Président de la République que le même groupe politique a déjà sollicité à se porter candidat pour le rendez-vous du 18 avril.

La tenue de cette concertation des chefs des partis de l’Alliance présidentielle nous a été confirmée hier par le chargé de communication de TAJ, contacté par nos soins. Son ordre du jour devrait porter essentiellement sur la préparation de la prochaine campagne électorale.

Sur un autre volet, une rencontre de dimension nationale est envisagée par le FLN samedi 9 février à Alger où il est question d’un regroupement de tous les responsables et cadres, ainsi que de toutes les organisations affiliées à cette formation dans le même cadre de la préparation de la campagne électorale

Karim Aoudia

172 lettres d’intention de candidature ont été déposées dont 14 émanant de présidents de parti

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire informe que dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles du 18 avril 2019, le bilan provisoire de la remise des formulaires de souscription individuelle pour les postulants à la candidature à l'élection de la présidence de la République, arrêté hier à 17 heures, se présente comme suit :

- 172 lettres d'intention de candidature ont été déposées au siège du ministère.

- 14 lettres d'intention émanant de présidents de partis politiques.

- 158 lettres d'intention introduites par des prétendants indépendants.

Les concernés ont pu bénéficier des quotas de formulaires de souscription, en application des dispositions légales en vigueur et les opérations se poursuivent au fur et à mesure que les demandes sont formulées.