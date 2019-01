Coopération parlementaire : algéro-française évolution remarquable

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, a reçu, hier, l'ambassadeur de France, Xavier Driencourt, avec lequel il a évalué la coopération parlementaire entre les deux pays. La rencontre a porté sur «l'état des bonnes relations liant les deux pays et leur évolution remarquable, notamment après les nombreuses visites de haut niveau échangées par les responsables des deux pays». L'entretien a été également «l'occasion d'évaluer la coopération parlementaire au niveau de la Grande commission parlementaire, prévue au cours des prochains mois». Après avoir exposé l'ensemble des réformes initiées par le Président Abdelaziz Bouteflika, M. Bouchareb a réitéré «l'engagement de l'Algérie à respecter la légalité internationale, notamment en ce qui concerne la lutte pour l'autodétermination, à l'image des peuples sahraoui et palestinien», mettant en avant «les efforts de l'Algérie visant à trouver des solutions pacifiques et consensuelles pour les crises malienne et libyenne, outre son rôle dans la lutte contre l'extrémisme, à travers l'adoption de la politique de réconciliation nationale ou encore son appel au tarissement des ressources du terrorisme, en interdisant, notamment, le paiement de rançons». Évoquant, par ailleurs, la question relative à la mémoire, M. Bouchareb a réitéré son attachement à la restitution des crânes et restes de certains chouhada, vu leur valeur historique. Se disant satisfait des efforts consentis pour la promotion de la coopération bilatérale, M. Driencourt a pour sa part appelé les parlementaires à «accompagner les efforts diplomatiques pour élargir la coopération à d'autres domaines», saluant «les réalisations de l'Algérie en termes de développement qui lui a ouvert des perspectives économiques prometteuses».