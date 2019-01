Installation du groupe parlementaire Algérie - Zimbabwe : Dialogue et concertation

Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Zimbabwe a été installé mardi à l'APN, en présence de l'ambassadeur de la République du Zimbabwe, Edwin George Mandaza, de la représentante du ministère des Affaires étrangères et des membres de ce groupe parlementaire.Présidant la cérémonie d'installation, le vice président de l'APN, Abderrezak Terbeche a rappelé, dans son allocution, «la qualité des relations d'amitié liant l'Algérie et le Zimbabwe», des relations, a-t-il dit, empreintes de «dialogue et de concertation constant aussi bien que de respect mutuel».

Dans ce cadre, M. Terbeche a souligné «l'intérêt qu'accorde le Président Abdelaziz Bouteflika à la consolidation et la diversification des relations et de la communication avec les Etats africains dans le cadre de l'action stratégique visant le développement des pays du continent».

Saluant «la fidélité de l'Algérie à son appartenance africaine et à son destin commun», le même responsable a appelé à «promouvoir le niveau de coopération entre les deux pays de façon à relever les défis de l'heure, notamment les questions de développement, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le crime transfrontalier, la traite des êtres humains et la migration clandestine».

Il a également appelé à «l'importance de l'action parlementaire commune à travers la création de nouveaux mécanismes de communication, le renforcement des échanges parlementaires, la mise en place des cadres de dialogue et l'échange d'expériences à même de réaliser davantage d'approche au mieux des intérêts des deux pays et peuples amis».

Pour sa part, l'ambassadeur du Zimbabwe a mis en avant «sa disponibilité à raffermir et à promouvoir les relations entre les institutions législatives des deux pays à de hauts niveaux», rappelant «les relations historiques liant les deux pays, d'autant que l'installation de ce groupe parlementaire d'amitié contribuera au développement des relations bilatérales pour englober tous les domaines, notamment économique».