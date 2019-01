M. Laridjani : « L’Iran tire profit de la politique de l’Algérie »

Lors de l'audience qu'il a accordée à la délégation de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale établie à l'étranger de l'Assemblée populaire nationale, conduite par M. Abdelhamid Si afif, en visite officielle à Téhéran depuis samedi, le président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran (Majless Echoura), M. Larijani, a indiqué que «l'Iran tire profit, continuellement, des avis et de la politique judicieuse de l'Algérie et considère le président de la République, Abdelaziz Bouteflika comme l'un des dirigeants arabes connus pour leur sagesse et clairvoyance. Après avoir valorisé les relations «fraternelles» entre l'Algérie et l'Iran, le responsable iranien a appelé à l'intensification des efforts pour promouvoir la coopération au plus haut niveau, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays et sur la base de leurs positions convergentes sur nombre de questions». Pour sa part, M. Si Afif s'est félicité des concertations tenues avec les responsables iraniens, soulignant que les relations entre les deux pays reposent sur des bases solides, marquées par une convergence des vues sur plusieurs questions posées sur la scène internationale.

M. Si Afif a également réitéré l'engagement de l'Algérie à bannir la violence et à prôner le dialogue et l'entente comme solutions aux crises, en sus de son soutien à la lutte des peuples pour l'autodétermination, évoquant, à ce propos, les positions de l'Algérie vis-à-vis de la situation prévalant dans son entourage géostratégique.