Commission mixte algéro-russe : Renforcement de la coopération bilatérale

La 9e session de la Commission mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique s’est clôturée hier, à Moscou, par la signature d'un procès-verbal de recommandations pour le renforcement de la coopération bilatérale. Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak, co-présidents de cette Commission mixte, ont procédé à la signature du procès-verbal sanctionnant les travaux de cette session. Le document englobe plusieurs recommandations multisectorielles portant sur le développement et le renforcement de la coopération bilatérale. Dans ce cadre, les comités sectoriels ont été invités à se réunir plus fréquemment pour examiner les opportunités de coopération mutuellement bénéfiques. L'élargissement des activités des hommes d’affaires des deux pays pour les inscrire dans le cadre de la coopération de diversification que les deux pays projettent pour le développement économique a été également abordé à cette occasion. M. Raouya a, en outre, accordé des interviews aux organes de presse Russia Today et Sputnik.