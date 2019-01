Partenariat algéro-américain : Bonnes perspectives

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, mardi à Washington, avec le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires politiques, David Hale.

A ce titre, il a réitéré la position de l'Algérie soutenant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations unies et de l'Envoyé personnel du secrétaire général, Horst Kohler. Les deux parties ont également abordé d'autres questions d'intérêt commun, dont la situation dans la région et les défis sécuritaires qui y sévissent. L'entretien entre MM. Messahel et Hale s'inscrit dans le cadre de la concertation politique régulière entre les deux pays.

M. Messahel s'est également entretenu avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Risch James, en marge de la 4è session du dialogue stratégique algéro-américain. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun. Dans ce cadre, les deux parties ont évoqué la situation en Libye et ont réitéré leur attachement à une solution politique et pacifique dans ce pays. Elles se sont également félicité de la concertation entre les deux pays sur ces questions. M. Messahel a souligné que la situation en Libye continue de «souffrir de l'impact des ingérences étrangères qui compliquent davantage la sortie de crise dans ce pays». D'autres questions telles que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration clandestine ont également été abordées.



L’ambassadeur Desrocher, « optimiste » sur les perspectives du partenariat algéro-américain



L’ambassadeur américain à Alger, John Desrocher, s’est dit «optimiste» sur les perspectives de partenariat algéro-américain, soulignant l’intérêt des entreprises américaines pour l’investissement en Algérie. Le diplomate qui a pris part à ce nouveau round de consultations bilatérales a précisé que les perspectives de développement de ce partenariat ont été évoquées lors des discussions consacrées au volet économique. «Nous pensons que les compagnies américaines peuvent être ces bons partenaires qui accompagnent l’Algérie dans la diversification de son économie», a ajouté l’ambassadeur, rappelant la relation de longue date entre les deux pays dans le domaine de l’énergie. Desrocher a évoqué, par ailleurs, «un échange fructueux» entre le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel et son homologue américain, Michael Pompeo, qui a porté sur l’ensemble des questions bilatérales et régionales. «La réunion du ministre Messahel avec le secrétaire d’Etat a été un bon départ» pour cette session de dialogue stratégique, a-t-il dit, qualifiant ces discussions de «très utiles». Les deux ministres ont discuté de la Libye, du Mali et d’autres importantes questions africaines, selon l’ambassadeur. «Nous comprenons le rôle de l’Algérie dans la région et nous avons beaucoup de respect pour son histoire et son expertise», a déclaré le diplomate américain. Au terme de cette nouvelle session de consultations, placée sous le signe du renforcement d’un partenariat durable et multidimensionnel, les deux pays ont convenu de faire progresser leurs intérêts communs en ce qui concerne la stabilité régionale et la lutte contre les groupes terroristes. Dans sa plus récente fiche d’information sur l’Algérie, publiée en juillet dernier, le département d’Etat a relevé «le rôle constructif» de l’Algérie dans la promotion de la stabilité régionale, en particulier en Libye et au Mali. Le département d’Etat a évoqué «un partenaire capable» avec lequel les Etats-Unis entretiennent de fortes relations dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire.



M. Messahel en visite officielle en Inde



M. Messahel effectuera, du 31 janvier au 1er février, une visite officielle en Inde, à l'invitation de son homologue indienne, Sushma Swaraj. Cette visite «intervient dans un contexte marqué par la volonté des deux pays de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales dans divers domaines, au mieux des intérêts communs des deux pays». La visite constituera «une occasion pour passer en revue et évaluer les différents volets de la coopération entre l'Algérie et l'Inde, et examiner les moyens de leur diversification dans divers domaines pour leur imprimer une dynamique qui soit au niveau des potentialités dont disposent les deux pays».