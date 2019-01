Tébessa : exhumation des restes de martyrs

Les restes des corps de chouhada de la guerre de Libération nationale ont été exhumés depuis un puits d'une grotte sur les hauteurs du mont «Garat Snoun», dans la commune de Boukhdra (Tébessa), a indiqué le directeur local des moudjahidine, Faouzi Masmoudi. Les ossements exhumés appartiennent à une vingtaine de martyrs, exécutés en 1957 par les forces coloniales et jetés dans le puits de la grotte «Garat Snoun», a précisé le même responsable, soulignant que l’opération d'exhumation des ossements des chouhada a été effectuée par les éléments de la Protection civile, en présence de plusieurs services et des représentants de la famille révolutionnaire. L’opération d’exhumation des restes des martyrs, a-t-il dit, a été lancée juste après l'approbation du ministère des Moudjahidine, indiquant qu’un moudjahid de la région avait formulé une demande aux instances locales concernées pour l’exhumation des restes de chouhada et que cette demande a été transmise à la tutelle. La date de réinhumation des restes des martyrs de la Révolution contre l'occupant français sera fixée dès l’achèvement des analyses médicales et des procédures administratives qui s’imposent, a assuré le directeur de wilaya des moudjahidine. De son côté, le directeur local de la protection civile, le lieutenant-colonel Sadek Draouat, a indiqué que l’opération d’exhumation a été entamée depuis une dizaine de jours, soulignant que les creusements ont atteint jusqu’à 30 mètres de profondeur avant de localiser les ossements. Le même officier a ajouté que d'importants équipements ont été mobilisés pour l'opération, en coordination avec la Direction des travaux publics et la mine de fer de Boukhdara, ainsi qu'une équipe de secours de la protection civile spécialisée en milieux périlleux.