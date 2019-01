Emploi : à l’épreuve de l’économie digitale

Quelque 2.400 postes d’emploi sont proposés à l’occasion de la tenue de la 13e édition du Salon national, «carrefour emploi et formation», qui a ouvert ses portes au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger (Safex) et devrait se poursuivre jusqu’au 31 janvier.

En choisissant cette année d'axer sa thématique autour de «la citoyenneté et l’économie digitale», les organisateurs veulent «encourager, inciter et sensibiliser les entreprises sur la nécessité de s’adapter à ce nouvel environnement numérique et combler le retard» au sein de la nouvelle économie du savoir caractérisé par une «digitalisation» accrue de la actuelle.

M. Ali Belkhiri, commissaire du Salon, parle «d’une affluence qui avoisinera les 20.000 visiteurs pendant les trois jours». Concernant cet évènement, il explique que c’est «un Salon qui veut mettre en relation avec les entreprises, trois catégories de publics cibles, à savoir, les demandeurs d’emploi qu’ils soient issus de l’université, des grandes écoles ou des centres de formation professionnelle, ceux qui sont à la recherche d’un stage de formation, ou encore les porteurs de projets et créateurs d’entreprise».

A cet effet, «41 entreprises présentes» plusieurs organismes d'accompagnement à la création de l'emploi sont également à l'écoute des visiteurs sur place, à l'instar de l'ANSEJ (Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes), l'ANGEM (Agence nationale de gestion du microcrédit), le CPA (Crédit populaire algérien), la FNJE (Fédération nationale des jeunes entrepreneurs), la CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage), mais aussi quelque «38 écoles participent à ce Salon pour proposer des programmes de formation interne au profit des entreprises», annonce M. Belkhiri.

Ce dernier explique que «le recrutement et la formation en continue sont les deux piliers sur lesquels repose la stratégie de développement des ressources humaines au sein des entreprises économiques». «La mise à niveau en continu, des compétences, des connaissances et du savoir-faire des employés est considérée aujourd’hui comme une exigence inéluctable dans le cadre de la nouvelle économie», a-t-il ajouté.



Promotion de l’emploi : pour un accès équitable



C’est pourquoi, explique encore M. Belkhiri, «on a constaté que parfois les demandeurs d’emploi ne réussissent pas à décrocher des contrats de travail, pour de multiples raisons. Soit ils n’ont pas la compétence pour le poste demandé, ou ils n’ont pas suivi une formation spécialisés pour le poste demandé, c’est pourquoi l’espace dédié à la formation proposera à ces jeunes des formations appliquées leur permettant d’élargir les possibilités d'emploi, et aux entreprises de multiplier les occasions d’accès au travail».

Le Salon propose aussi un programme varié de conférences et prodigue des orientations et des conseils aux jeunes candidats à l'emploi, par la présence sur place d’experts, de formateurs, et de spécialistes de la gestion des ressources humaines. Des ateliers de formation sur les techniques de recherche d’un travail seront, aussi, organisés à cette occasion dans le but d’expliciter les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l’emploi, les carrières, les métiers, la rédaction de CV, la conduite du coaching, la simulation d’entretiens d’embauche.

Cela va dans l’objectif «de créer une synergie pour permettre d’abord aux jeunes de proposer leurs CV, et en parallèle permettre aussi aux entreprises de prendre en charge leurs plans de formation interne, et de piocher les compétences requises pour les postes proposées», enchaîne le commissaire du Salon.

Cet événement participe à la création d’un cadre propice à l’échange d’idées et d’expériences professionnelles entre les participants, et partant l’ouverture de nouvelles perspectives tant pour les employeurs que pour les demandeurs d’emploi, appelés à prendre connaissance des opportunités offerte par le marché du travail.

Il faut signaler qu’au-delà de ces initiatives conjoncturelles, les pouvoirs publics ont mis en place une véritable stratégie pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, à travers la mise en place de dispositifs d’emploi en faveur de ces deux franges de la société.

Plusieurs dispositifs de création d’emploi telle l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ), auxquels l’Algérie a alloué des budgets colossaux, ont contribué à réduire considérablement le taux de chômage dans le pays.

Cette manifestation est donc une occasion, pour les jeunes diplômés notamment, de prendre contact avec les différentes entreprises présentes à cette manifestation. Il s’agit, également, d’une passerelle directe entre ces instituts de formation et de nombreux opérateurs économiques nationaux en quête permanente d’établissements répondant aux exigences d’une formation continue ou spécialisée de leurs ressources humaines.

Tahar Kaïdi