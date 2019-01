Notre Forum rend hommage à Abdelhamid Mehri : Une vision prospective

«M. Abdelhamid Mehri était un grand patriote algérien, un moudjahid, un démocrate et un maghrébin. Il a consacré toute sa vie à un long parcours d’homme politique et militant, il voulait donner une place importante à l’unité maghrébine», ont souligné, hier, les intervenants et invités du Forum de la mémoire, organisé en hommage à la mémoire d’Abdelhamid Mehri, décédé le 30 janvier 2012, à l’âge de 86 ans.

S’exprimant au cours de cette cérémonie commémorative, son compagnon et ami le moudjahid Mohamed Cherif Sisban a tenu à évoquer le parcours militant qu’a mené Mehri, rappelant de prime abord, que celui-ci était «un nationaliste symbole, dont les nobles qualités forçaient le respect et l’admiration de tous».

Il a tenu à réaffirmer que le défunt «était attaché à la voie du dialogue», et cela pour éviter que «la violence ne prenne le dessus». S’exprimant au cours de cette cérémonie commémorative, la moudjahida et membre du bureau exécutif du FLN, Mme Leïla Tayeb, s’est dite, pour sa part, honorée d’avoir connu «un homme de la trempe de Mehri. Un dirigeant exceptionnel qui savait si bien allier probité, courage et clairvoyance. Sa disparition n’est pas une perte pour l’Algérie seulement, mais aussi pour la nation arabe et l’humanité tout entière», a-t-elle dit d’une voix vibrante, ajoutant que «l’Algérie et la nation arabo-musulmane ont perdu un politique chevronné, un fin diplomate et une grande figure du mouvement nationaliste algérien».

D’autres personnalités, à l’image du président du Haut conseil de la langue arabe, Salah Belaïd, qui a tenu à évoquer le grand sens de la sagesse, la noblesse des qualités du défunt et «sa lutte, dont la portée est passée au-delà des frontières de l’Algérie pour profiter au monde arabe».



Multiples vies d’un homme au parcours exceptionnel



L’intervenant dira qu’Abdelhamid Mehri était déjà convaincu que seules les libertés démocratiques inscrites dans l’appel du Premier Novembre pouvaient permettre de dépasser la crise traversée par le pays. Toute son action à la tête du FLN visait à réhabiliter le vieux parti et à jeter les bases d’un contrat politique renouvelé.

Pour sa part, M. Bouazza, ancien rédacteur en chef de la radio nationale, témoignera précisant qu’«en janvier 2010, Abdelhamid Mehri, l’ancien membre du GPRA, a appelé, à ne pas ternir le parcours des dirigeants de la Révolution en n’insistant pas sur leurs erreurs», affirmant qu’ils étaient tous «loyaux» et «nationalistes».

De son côté, le président du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaïd, a mis en avant «le rôle important d’Abdelhamid Mehri dans la diffusion de la langue arabe en Algérie», précisant qu'il plaidait pour «une politique nationale spécifique aux langues». Il considérait «toute distinction entre les langues arabe et tamazight comme un legs colonial à bannir», a-t-il souligné.

Le moudjahid Mohamed Cherif Sisbane, autre figure historique présente à notre forum, a quant à lui, salué les qualités du défunt Mehri, «imbu des valeurs de la Révolution et de la lutte, et se distinguait par sa grande culture», soulignant son attachement à la «diffusion de l'enseignement, à travers l'ensemble du territoire national, lorsqu'il était à la tête du ministère des Affaires sociales et culturelles du Gouvernement provisoire en 1959. Il avait donné alors «des instructions pour la création d'écoles au niveau des zones frontalières qui avaient par la suite formé plusieurs cadres de l'Etat algérien», a-t-il tenu à rappeler.

Le 7e anniversaire du décès d’Abdelhamid Mehri, a été également l’occasion, notamment pour M. Mahmoud Boussoussa, ancien journaliste à El Moudjahid, de revenir sur la vie de l’ex-patron du FLN, relatant la vie du défunt, depuis ses premières armes et ses années de formation à la lutte révolutionnaire, jusqu’à ces années dangereuses, mais exaltantes, de militant du PPA. «Des heures les plus sombres de la division de ce parti à la constitution du GPRA, dont il fut membre influent. Il a assumé à l’indépendance diverses fonctions : directeur de l’Ecole normale de Bouzaréah, secrétaire général du ministère de l’Education, ambassadeur à Rabat et Paris notamment, et secrétaire général du FLN.



Pour Mehri : « L’avenir des peuples maghrébins devait être construit dans l’unité et l’union. »



Dans le domaine diplomatique, le défunt a été désigné ambassadeur de l'Algérie à Paris (1984), à Rabat (1988) et délégué permanent de la République algérienne à l'UNESCO.

Après sa désignation au poste d'ambassadeur d'Algérie à Rabat, Abdelhamid Mehri est parvenu à convaincre le souverain marocain Hassan II d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et de tenir une réunion avec les dirigeants du Front Polisario», indiquant que «la question du Sahara occidental était sur le point d'aboutir à un règlement si ce n'est les développements survenus par la suite».

M. Boussoussa rappellera qu’en 1948, l’enfant d’Oued Zenati, quitte l’Algérie à destination de Tunis pour poursuivre ses études à l’université tunisienne, Ezeitouna, en plein rayonnement universel. Etudiant, il rejoint la tendance militant pour l’Unité maghrébine, mais il se charge aussi de rassembler les étudiants algériens installés en Tunisie. Il réussira le pari de réunir 10.000 d’entre eux, et c’est lors de ce congrès que sera présentée la première vision de la construction d’un Maghreb fort et uni. En 1958, avec la création du GPRA, il sera nommé ministre chargé des Affaires nord-africaines dans la première formation et celui de ministre des Affaires sociales et culturelles dans la deuxième. Il est surtout connu pour le projet qui porte son nom, «le projet Mehri» qui constitue une réponse au projet du général de Gaulle. L’histoire retiendra que trois ans après la conférence de Bandung, en 1955, des partis maghrébins se réunirent à Tanger. Animés par les idéaux de l’unité et de l’intégration, ils appelèrent à une fédération régionale. Autant de facettes d’Abdelhamid Mehri qui ont été évoquées, hier, par d’anciens compagnons, amis et connaissances, et dont les témoignages sont revenus sur son itinéraire exceptionnel, et sur son rêve de voir une Union maghrébine. Un rêve qu’il a porté dès son jeune âge, et en pleine guerre de Libération. L’esprit de Tanger, il l’a toujours défendu, car pour lui, «l’avenir des peuples maghrébins devait être construit dans l’unité et l’union» ont été unanimes à reconnaitre ceux qui l’ont connu.

Farida Larbi