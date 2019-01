Inondations : 233 sites à risque élevé

Mme Nora Frioui, qui s’exprimait hier sur les ondes de la radio nationale, a également souligné qu’un plan d’action a été engagé aux fins de « prendre en charge en priorité ces sites », et que les plans y afférents sont aujourd’hui en voie d’élaboration. L’invité de la rédaction fera remarquer d’autre part que ces plans « comportent un certain nombre de mesures, notamment par rapport à l’urbanisation ».

Il s’agit de savoir, par exemple, s’il faut détruire les habitations qui sont vraiment en danger, en cas de crue, et reloger, ou prendre certaines mesures de construction comme par exemple élever le plancher. Mme Nora Frioui mettra en exergue aussi le fait que le ministère travaille aujourd’hui sur 30 sites-pilotes présentant « un risque extrême ». Ces sites-pilotes devraient permettre aux autorités « d’élaborer un décret, dont les dispositions vont être intégrées au plan de développement de l’urbanisme », annonce cette responsable au ministère des Ressources en eau.

Evoquant les dernières inondations, la représentante du département de M. Necib notera de prime abord que les inondations ne sont pas spécifiques à l’Algérie, puisque l’ensemble des pays méditerranéens en souffrent. A propos des inondations ayant touché récemment la ville d’Annaba, la responsable du ministère des Ressources en eau a rappelé que «le BMS annonçait 40 ml de pluie, alors qu'on en a reçu 140 ml, ce qui correspond à 51 jours de pluie». Mme Frioui insiste ici sur toute l’importance de mettre en place de nouveaux mécanismes « pour éviter que ces phénomènes naturels et aléatoires, que nous ne pouvons stopper, occasionnent plus de dégâts ». Revenant sur les inondations d’Annaba, elle dira que le « relief est accidenté à Annaba » et que « tous les émissaires se jettent en mer ». « Un vent puissant a entraîné la houle, qui a empêché les écoulements des émissaires. Il y a eu la crue, et les oueds sont sortis de leurs lits, entraînant les inondations », a-t-elle indiqué. Et d’ajouter : « Nous en sommes conscients. Il va falloir adapter les mesures à ces phénomènes qui sont naturels, mais qui sont très aléatoires et qui subissent l’influence des dérèglements que nous vivons aujourd’hui à l’échelle planétaire ». Cette responsable mettra en avant dans ce cadre que « plus de 200 projets de protection contre les crues ont déjà été mis en place à travers le territoire national » et que « plus d’une centaine de villes ont été protégées contre les inondations ». Cela dit, a-t-elle poursuivi, « ces protections correspondent à une pluie de référence. Il va falloir élaborer d’autres mesures non structurelles, comme améliorer la coordination entre les différents intervenants pour pouvoir faire face à ce phénomène qui reste naturel ». Et d’enchaîner : « On ne peut pas arrêter les inondations, mais il faudrait s’améliorer au niveau de l’alerte, la prévision, les études, l’entretien, arrêter l’urbanisation anarchique. »

Regrettant le fait qu’il existe encore des constructions près des lits d’oued, l’invité de la rédaction dira que « tout le monde sait que les gens construisent sur les abords d’oued. L’oued a besoin d’espace. Déjà il ne faut pas construire sur le lit de l’oued, mais même sur l’épandage des oueds il va falloir laisser de l’espace ». Placant ensuite les faits dans le contexte de l’époque, Mme Frioui concèdera que « durant la décennie noire, les gens ont fui la mort et se sont rapprochés des villes en s’installant aux abords de l’oued, et qu’on ne pouvait pas éviter cette situation ». Cela dit, « cette population est en danger et des mesures ont été prises », met-elle en exergue.

Soraya Guemmouri