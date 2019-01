Ressources en eau : à l'abri du stress hydrique

La question est souvent remise au goût du jour. L’Algérie est-elle réellement à l’abri d’un manque d’eau durant la période des grandes chaleurs ? A cette interrogation, le premier responsable du secteur s’est voulu rassurant, affirmant que cette année, et même les suivantes, notre pays est bel et bien à l’abri du stress hydrique.

Cela en dépit de sa position géographique, du fait que notre pays est situé dans une région où la sécheresse a son mot à dire en raison des changements climatiques.

« Grâce aux grands investissements réalisés par notre secteur, nous avons pu surmonter ce problème », a tenu à affirmer dans ce contexte, Hocine Necib, lors de sa visite de travail et d’inspection qui l’a mené, mardi, dans la wilaya de Blida.

Argumentant sa réponse, le ministre des Ressources en eau a souligné que les pouvoirs publics ont accordé une importance « vitale » au secteur, en lançant, depuis l’an 2000, un très grand nombre de projets dont le coût global a atteint les 55 milliards de dollars.

«En 18 ans, les ressources en eau se sont dotées de pas moins de 36 barrages, un grand nombre de stations de dessalement et d’épuration, des aqueducs et des réseaux de distribution d'eau », a-t-il notamment énuméré.

Dans le même ordre d’idées, et pour mettre en avant l’importance du secteur vis-à-vis des décideurs, il précisera que l’effort de l’Etat est « bien visible » et qu’il a donné des résultats « palpables » à travers la création d'un ministère consacré aux Ressources en eau, l'Algérienne des eaux (ADE), ainsi que l'Office national d'assainissement (ONA) pour conférer « davantage » de professionnalisme aux métiers du secteur, des efforts qui ont permis « à se mettre à l’abri » d’une crise hydrique. M. Necib a affirmé par ailleurs que la gestion des ressources hydriques et la fourniture d'un service public de qualité requéraient une technique, un savoir-faire et une expertise, faisant état, à ce propos, du recours de son département à l'expertise internationale en matière de gestion du secteur dans les grandes villes, à savoir Alger, Oran et Constantine, ce qui a permis, poursuit-il, la réalisation de résultats « positifs » qui nous ont poussés à renouveler, cette année, les contrats avec les opérateurs étrangers.

Il rappellera, cependant, que pour le transfert d'expérience, d'expertise et de savoir-faire aux Algériens, il a été décidé la création d'une Ecole nationale des métiers de l'eau, pour

« bénéficier » de l'expertise étrangère et « former » des cadres et éléments « compétents » à même de préserver la ressource hydrique et d'améliorer les prestations prodiguées.

Par ailleurs, évoquant le taux d'alimentation quotidienne en eau potable dans la wilaya de Blida, qui compte 25 communes, le ministre des Ressources en eau a révélé qu’au mois de mars prochain, le taux atteindra les 85%, alors qu’en 2017, la distribution avait touché 75% des communes, contre 60% en 2016.

« Cette amélioration a été rendue possible grâce aux décisions du Président de la République dans le cadre d'un programme urgent tracé et une importante enveloppe financière destinés à cette wilaya, en sus des efforts déployés au niveau local, notamment au niveau des localités rurales et les zones isolées », a-t-il signalé.

Il a fait savoir dans ce sens que les travaux pour la réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer à Blida seront lancés dans les tout prochains mois, et ce projet sécurisera la Mitidja à long terme en la dotant de 100.000 m3 d'eau quotidiennement. Les stations de traitement des eaux usées de Beni Mered et Ben Khelil constituent un grand acquis pour la wilaya et seront bientôt renforcées par la réalisation d'une troisième station, permettant ainsi à la wilaya de dépasser la moyenne nationale en matière de capacité de traitement des eaux.

Mohamed Mendaci