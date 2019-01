Algérie - Hongrie : consolider la coopération scientifique

Le premier séminaire académique algéro-hongrois sur les relations internationales, organisé hier par l’Université d’Alger, avec la direction de la coopération et des échanges interuniversitaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que de l’ambassade de Hongrie en Algérie s’achèvera, aujourd’hui, par la signature d’un mémorandum d’entente entre le Centre de recherche en Economie appliquée pour le développement (CREAD) côté algérien et l’Institut des Affaires étrangères et du commerce (IFAT) pour la Hongrie sur la coopération scientifique entre les deux instituts.

Selon le directeur du CREAD, Belarbi Yacine, la coopération va porter sur des thèmes qui intéressent les chercheurs. A savoir la recherche académique et la recherche action, qui a un effet direct sur l’environnement socio-économique. Quant aux thèmes sur lesquels, les chercheurs algériens et hongrois auront à travailler à l’avenir, M. Belarbi indiquera qu’«ils n’ont pas encore été définis ». Pour M. Latli, directeur d’Etudes, Recherche et Publication au MAE, ce mémorandum «sera la base juridique pour la tenue régulière de ce séminaire». A la fin de cette rencontre, un rapport de synthèse qui va relever les conclusions des différents débats sera rédigé et adopté. Il sera soumis au ministère des Affaires étrangères pour impulser la coopération entre les deux pays et lui donner plus d’élan, notamment en ce qui concerne le volet recherche académique, qui peut être élargie à d’autres thèmes que ceux débattus lors de ces deux jours. Lors de son intervention, le représentant du Ministère des Affaires Etrangères a indiqué que « les diplomates ont beaucoup à apprendre de l’expérience et de la valeur ajoutée des chercheurs universitaires ». Et à M. Latli, Directeur d’Etudes, Recherche et Publication au MAE d’ajouter que «Dans un monde complexe nous avons besoin de la perspicacité d’analyse des chercheurs-universitaires qui portent un regard neutre et objectif sur l’évolution des relations internationales». Selon lui la tenue de ce séminaire dénote des intérêts partagés entre les deux pays et leur souhait d’approfondir encore davantage les relations bilatérales qui sont dans une phase ascendante et connaissent une dynamique nouvelle, notamment ces deux dernières années. De son côté, l’ambassadeure de Hongrie en Algérie, Mme Pritz Helga Catalin a fait part de son souhait de voir s’instaurer entre les deux pays une coopération plus importante. «Dans un monde de changement accéléré croiser les regards entre les deux pays amis peut être mutuellement enrichissant et bénéfique». Le transfert technologique reste selon elle parmi les défis principaux de la coopération, depuis 2014, dira-t-elle, le programme de bourses a été relancé offrant la possibilité à une centaine d’étudiants algériens chaque année à entamer des études de Master et de Doctorat en Hongrie. De même, ajoutera l’ambassadeure, son pays souhaite la conclusion de partenariats institutionnels dans le secteur du bâtiment et de l’agriculture et financer un nombre important de projets sur le terrain qui peuvent ouvrir la voie à une coopération plus poussée. Et de conclure que «le potentiel est là et que cette rencontre offre une très bonne occasion» pour mettre en œuvre cette coopération. Pour le représentant du MESRS, les objectifs de ce séminaire est de renforcer l’attractivité de l’Algérie, d’encourager la mobilité et d’approfondir et d’élargir le cadre de la coopération. Cette rencontre voulue par ses organisateurs comme un espace pour un débat scientifique et académique sur nombre de thèmes a été rehaussée par la participation d’un grand nombre d’universitaires et de spécialiste des relations internationales des deux pays. Les thèmes retenus ont porté sur les préoccupations relatives à la sécurité et la lutte antiterroristes, aux espaces d’investissement et leur développement, aux échanges d’expériences des modèles de croissance, à l’Etat des droits de l’homme ainsi qu’à la coopération académique et l’appropriation du développement humain.

N. Kerraz