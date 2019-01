Concours de l’éducation nationale : recrutement d’enseignants l’année prochaine

La ministre de l’Éducation nationale a annoncé l’organisation, pour l’année prochaine, d’un concours national pour le recrutement d’enseignants dans les trois cycles scolaires. Une annonce qui intervient suite à la décision du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, de lever le gel sur le recrutement dans les secteurs sensibles, dont l’Éducation, la Santé et l’Enseignement supérieur.

Lors de son passage dans une émission de la télévision nationale, Mme Benghebrit a précisé que l’ouverture des recrutements a pour objectif de «renforcer» le secteur par le personnel de différents rangs et indiqué à cette occasion que son département «poursuivra l'exploitation de la liste de réserves suite à une dérogation spéciale octroyée par la fonction publique». Cette dernière a en effet autorisé le recrutement des admis au concours de recrutement des enseignants des cycles moyen et secondaire au titre de l’année 2017, outre l'exploitation de la liste d'attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants du cycle primaire pour l'année 2018. «En préparation de la rentrée scolaire 2019/2020, le ministère poursuivra l’exploitation de la liste d’attente nationale pour le concours de recrutement des enseignants du cycle primaire au titre de l’année 2018 », a-t-elle indiqué, précisant que cette opération prendra fin en décembre 2019.

Mme Benghabrit a fait savoir que le nombre des nouveaux diplômés sortant des écoles supérieurs est estimé entre 5.000 et 6.000 enseignants annuellement. «Ce nombre demeure insuffisant pour combler le déficit en matière d’enseignants enregistré, notamment en vue de la réception à partir de l’année prochaine d’environ 700 nouveaux établissements scolaires en cours de réalisation à travers le territoire national», a noté la ministre.

Par ailleurs, le département de Mme Benghabrit procédera au cours du mois d’avril prochain, à l’ouverture de la plateforme numérique pour le recrutement des enseignants inscrits dans les listes de réserves.

Il convient de rappeler, dans ce sens, que le taux de réussite des enseignants du cycle primaire dans le concours de recrutement organisé par le ministère de l’Education nationale en 2018 a atteint 38,36% soit 121.954 enseignants tandis que le nombre des postes ouverts s’élève à 3 .378.

Le ministère envisage également de recenser tous les postes vacants, au niveau de l’ensemble des établissements scolaires à l’échelle nationale pour combler le déficit. 30.000 postes vacants ont été enregistrés à ce jour, du fait du départ d’un nombre important d’enseignants en retraite, sans compter ceux qui ont été promus aux grades supérieurs.

Pour rappel, le département de l’Education nationale est devenu l’un des plus importants pourvoyeurs d’emplois ces dernières années. En effet, pour combler le déficit occasionné, celui-ci avait lancé, en juin 2018, un concours pour le recrutement d’enseignants du primaire et des administrateurs. Un concours où pas moins de 740.000 candidats se sont inscrits. Il faut savoir que sur les 8.586 postes à pourvoir, 3.378 postes concernent les enseignants du primaire, avec 2.377 enseignants en langue arabe, 797 professeurs spécialisés en langue française et 204 enseignants en langue amazighe. Pour les grades administratifs, il était question le recrutement de 239 conseillers d’orientation et de guide scolaire et professionnelle, 213 pour les intendants, 694 postes pour les intendants adjoints, 2.265 autres postes pour les superviseurs de l’éducation, 300 pour les laborantins principaux et 1.407 pour les laborantins.

La ministre de l’Éducation avait, auparavant, mis en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement», en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plateforme de recrutement de l’année 2017, puis la liste nationale. Notons qu’en 2017, pas moins de 10.000 enseignants et 4.000 agents administratifs ont été embauchés, dans le cadre d’un recrutement externe, auquel avaient participé plus de 700.000 candidats, outre la promotion de 45.000 employés, à l’issue d’un examen professionnel.

Kamélia Hadjib