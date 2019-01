Rekab Djabri Hakim, Docteur en pharmacie : « Accompagner la préservation de l’état physique par des produits naturels »

Avec l’émergence et le développement de l’industrie pharmaceutique, la phytothérapie a connu un petit recul… cette virée vers le médicament (chimique) et surtout la propagation de l’automédication n’est pas restée sans conséquence. Fort heureusement que la prise de conscience nous a entraîné vers le retour au naturel. ceci est très visible par la prolifération des herboristes sur tout le territoire national. Rekab Djabri Hakim, Docteur en pharmacie, a bien voulu répondre à nos questions et nous parler de son expérience avec Forever Living Product.

Comment expliquez-vous la nouvelle tendance qui s’oriente vers le retour au traitement naturel ?

La phytothérapie a toujours et depuis la nuit des temps suscité l’intérêt de l’être humain. Etant Algériens, nous connaissons tous les bonnes recettes de grands-mères. avec l’émergence et le développement de l’industrie pharmaceutique, la phytothérapie a connu un petit recul, et cette virée vers le médicament (chimique) et surtout la propagation de l’automédication n’est pas restée sans conséquences. Heureusement que la prise de conscience nous a entraîné vers le retour au naturel. ceci est très visible par la prolifération des herboristes sur tout le territoire national. Les médias, les réseaux sociaux, les mouvements associatifs ont joué un rôle important dans ce sens.

Convaincu de mon rôle de personnel de santé, qui, est en partie, d’apporter des solutions, des conseils et surtout un accompagnement dans la préservation et l’amélioration de l’état de santé de mes semblables, j’ai toujours cherché le meilleur moyen de le faire.

Mon rôle d’officinal m’a permis d’être au contact de la population et de ressentir cet intérêt aux produits naturels, augmenté, d’année en année.

Vous représentez une marque connue dans ce domaine. Parlez-nous de votre expérience ?

Ma rencontre avec les produits Forever Living Product a été un pur hasard, mon épouse m’a proposé de consommer l’aloe vera pour m’apporter un confort digestif que je cherchais depuis un bon moment.

Connaissant les vertus de cette plante, et ayant un écho positif sur l’entreprise Forever Living Product ; en plus de ma confiance totale en la personne qui me la recommandée, je n’ai pas hésité à le faire. Résultat : Un sentiment de légèreté, de décompression et de clarté d’idées.

Du coup je me suis intéressé à l’entreprise et me voilà devant le géant mondial de l’aloé vera avec une gamme de produits de santé et de bien-être distribués dans plus de 150 pays dans le monde et ce, depuis 40 ans. Une question très simple m’est venue à l’esprit. Pourquoi ces produits, de haute qualité, à forte valeur ajoutée, ne sont pas commercialisés en officine?

Et là, je découvre un modèle d’affaire et de distribution non traditionnel, le marketing relationnel ou de recommandation. Un concept simple, intelligent qui permet un rapport direct entre le conseiller et le consommateur.

Magnifique, je venais de trouver le moyen d’accompagner des personnes dans la préservation et l’amélioration de leur état physique par des produits naturels et leur mode de vie par le partage d’une belle opportunité en libre entrepreneuriat.

Quelles réactions adopte le consommateur face à vos produits ?

Une chose importante à signaler avant de parler des réactions des gens vis-à-vis de nos produits : c’est comment est faite la distribution de ces derniers. Le bouche-à-oreille, ça vous dit quelque chose ? Avez-vous déjà recommandé un produit ? Un service ? Une adresse ? Certainement oui. Cette technique de recommandation est basée essentiellement sur le rapport de confiance entre le conseiller et le consommateur, mais tout d’abord entre le conseiller et le produit. Personnellement, j’étais pleinement satisfait des produits que j’ai consommés, donc naturellement, j’ai commencé à les recommander à mon entourage le plus proche ; famille, amis, collègues de travail et puis j’ai généralisé le conseil à toute personne que je rencontre et qui exprime un besoin auquel mon produit peut répondre. Avec une gamme de produits naturels de haute qualité et une opportunité ingénieuse, mes clients et mes partenaires ont, eux aussi, étaient satisfaits et font à leur tour profiter leur entourage. C’est aussi simple que ça ! On peut classer les réactions en 3 catégories : Des personnes sceptiques, à qui on donne l’information en essayant de les sensibiliser quant à l’importance d’une bonne hygiène de vie et des compléments alimentaires pour préserver leur santé.

Des personnes qui savent que leur santé n’a pas de prix et qui connaissent les vertus de l’aloe vera, ceux-là, sont contents de tomber sur des produits de cette haute qualité. Des personnes qui sont conscientes de la valeur de l’aloe vera, mais qui n’ont pas les moyens financiers de s’offrir cette gamme, à ceux-là, on apporte la solution par l’opportunité d’entreprendre.

A tous, on offre un accompagnement ; que ce soit pour la sensibilisation et l’information par des rencontres professionnelles et des ateliers santés, ou bien un suivi personnalisé pour les consommateurs, et un coaching pour ceux qui décident de lancer leur projet. A la fin je termine par ceci :je suis très content de constater l’intérêt grandissant que nous avons vis-à-vis des compléments alimentaires naturels et la prise de conscience quant à l’importance d’une bonne hygiène de vie et la place de la prévention pour la préservation d’un bon capital santé.

Propos recueillis par : S. D.