Compléments Alimentaires : Des remèdes pas comme les autres

Choix irréversible et ultime pour certains, en raison du flagrant manque de médicaments, depuis plusieurs mois et même plus, ou option personnelle ayant pour origine tout simplement des convictions thérapeutiques, pour ce qui est naturel et bio, parfois aussi influencés par des expériences concluantes, vécues par des proches, les compléments alimentaires deviennent de plus en plus présents dans notre vie de tous les jours.

Les praticiens ne se contentent plus désormais, dans bien des cas, des traitements conventionnels, certifiés par les laboratoires et l’auguste Organisation mondiale de la santé. Les ordonnances des médecins sont «visitées», très souvent, par un ou plusieurs compléments alimentaires, qui commencent à faire partie de la culture des Algériens, même si ces produits ne sont pas remboursés par la CNAS. L’heure des soins naturels a sonné. La chondroïtine et la glucosamine, dont la composition n’est autre que le cartilage marin, pour la première, et la carapace de crustacées, pour la deuxième, ou encore l’aloé véra, la valériane, la passiflore et bien d’autres dons de la nature, transformées, ces dernières années, en alliés pour notre santé, font partie de notre boîte à pharmacie ou parapharmacie — c’est selon —, occupant ainsi une place de choix dans le bien-être et le confort des malades qui découvrent ces compléments naturels, sur les sites internet lorsqu’ils ne sont pas carrément recommandés et prescrits par leurs médecins traitants. Il faut signaler également que des laboratoires algériens se sont lancés dans la production des compléments alimentaires. C’est le cas de BIOPHARM qui a investi ce créneau avec des gammes «NutriBio», qui comporte cinq produits : «Cysti-Stop» pour soulager les cystites et prévenir les récidives, «ALOE VERA» en gel pour détoxifier l’organisme et lutter contre l’inconfort intestinal, «XIRA Lierre» pour lutter contre les toux occasionnelles et les affections bronchiques aiguës bénignes, «Gingembre» pour lutter contre les nausées, en particulier en début de grossesse et le mal de transport, et en dernier lieu «Curcuma» afin d’apaiser les inflammations et améliorer la mobilité des articulations. C’est dire que ce marché, en Algérie, se fraie un chemin, depuis quelques années, pour atterrir dans les officines, avec des délégués médicaux et des distributeurs de larges gammes de produits, de plus en plus nombreux et dynamiques qui font le porte-à-porte des médecins et des pharmacies, et organisent aussi des journées portes ouvertes pour faire connaître ces dernières ou encore la matière première, importées essentiellement de Chine ou d’Inde.



Cysti-stop, Phy riane, Cartiflexe, Carticure… tentent les malades



C’est un fait, les malades se familiarisent avec de nombreux produits classés comme étant des compléments alimentaires. On ne se contente plus de ces herbes et ces plantes séchées, vendues en vrac, par les herboristes. On ne recule pas devant le progrès, encore moins quand il s’agit de produits plus ou moins naturels, même s’ils contiennent, avec des degrés moindres, des composants chimiques. Il faut admettre que l’explosion du commerce en ligne et la prolifération des sites spécialisés, notamment avec la promulgation d’une loi, en Algérie, régissant cette activité, dernièrement, ont contribué à la promotion et à la vulgarisation des compléments alimentaires, devenus à la portée des personnes attirées par ce genre de produits, que ce soit pour l’usage esthétique ou thérapeutique, partant du principe que si certains se préoccupent de leur look, d’autres recourent carrément à ces derniers pour remédier à des problèmes de santé, comme c’est le cas pour le carticure, le cysti-stop ou le phy riane, utilisés, respectivement, pour l’arthrose, les infections urinaires ou encore les problèmes d’insomnie.

Il est vrais que ces produits restent réservés à une certaine catégorie de malades, puisqu’ils sont chers et de surcroît pas remboursables, mais une chose est cependant sûre, les amateurs des traitements naturels ne se privent pas de dépenser une fortune pour retrouver la pêche. Il suffit de savoir qu’un kit comme «FOR EVER», composé de trois articles, à savoir un gel et des comprimés d’aloé véra, en sus de gélules de curcuma, est vendu à 15.000 DA, recommandés pour les problèmes digestifs et d’arthrose, sans oublier le carticure, vendu à plus de 6.000 DA. Idem pour cysti-stop, cédé à près de 900 DA, sans oublier le fameux produit phy riane, pour tomber dans les bras de Morphée, commercialisé autour de 600 DA. Des cures à base de compléments alimentaires font carrément partie de nos mœurs. Certes, les prix sont élevés et de surcroît ces derniers ne peuvent être que des palliatifs, mais pour certaines, le choix est fait et il est même indiscutable. Un pharmacien, nous dit, dans ce sens, que beaucoup viennent demander des compléments alimentaires qu’ils jugent moins nocifs, et ce n’est pas toujours vrai, car même s’ils ont moins d’effets indésirables par rapport aux médicaments, ils peuvent provoquer des allergies pour certaines personnes.

Il affirme que beaucoup viennent demander des produits que le pharmacien lui-même ne connaît pas et dont il entend parler pour la première fois. Une dame rencontrée au niveau de la même officine, à la recherche du carticure, nous dit qu’elle a fait pas moins d’une dizaine de pharmacies pour le trouver, avant de poursuivre que ce dernier est cher, certes, mais sur prescription de son rhumatologue, elle va l’essayer pour voir ce que ça donne. Elle ajoute que c’est vraiment dommage que les compléments alimentaires ne soient remboursés par la cnas. «Dans certains pays, ces derniers figurent sur la liste des produits remboursables par la sécurité sociale. Les compléments alimentaires, il n’y a pas de doute, sont très tendance, de nos jours, avec ces annonces publicitaires, diffusées sur la Toile ou encore le bouche à oreille, qui font monter la cote de ces produits, dans la famille et même partout.

Samia D.