Bejaia : les délits en baisse

Le taux d’infractions et de délits enregistrés en 2018 a nettement baissé, selon le lieutenant-colonel Abbabsia Rédha, commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la wilaya de Bejaia, qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan annuel.

Un effort réalisé grâce à une meilleure répartition des activités des compagnies et brigades dans les localités isolées et non sécurisées, dépourvues de structures permanentes et qui ont traité 446 affaires. Le conférencier a souligné que la plan de sécurité mis en place a permis une meilleure couverture sécuritaire en plus des 584 actions de sensibilisation des usagers de la route, chauffeurs et piétons, mais aussi 147 actions éducatives au profit des écoliers qui enregistrent un nombre important de victimes d’accidents. La saison estivale a connu également une meilleure sécurité au vu du nombre impressionnant d’estivants, par la mobilisation de 1.156 gendarmes, 160 véhicules et 116 motards. Le lieutenant-colonel Abbabsia a déclaré avoir traité des affaires de vols par effractions à El Kseur où des maisons d’émigrés ont été la cible de cambrioleurs en plus des vols de bétails dans les zones montagneuses d’Akbou et Amizour alors que le vol de véhicules s’est concentré à Akbou où se trouve le marché hebdomadaire de véhicules. Des délits concernant des bagarres, agressions et blessures ont été enregistrés à Kherrata et Akbou concernant particulièrement des conflits sur le patrimoine foncier privé. D’autre part 94,515 kg de kif traité ont été saisis en 2018 dont 38,255 kg à Akbou, 9,015 kg à Souk El Tenine, 2,350 kg au complexe Capritour (Tichy) parallèlement à la découverte de 12 arbustes de kifs plantés en forêt d’Il Matten. Par ailleurs 226 comprimés de psychotropes et 97.183 bouteilles d’alcool ont été saisies et 11 personnes interpellées. Le groupement a également enregistré sur le numéro vert ‘‘1055’’, 61.018 appels dont 402 signalant des accidents de la route et 482 appels sollicitant l’assistance de la gendarmerie avec un total de 725 interventions, soit deux interventions quotidiennes. S’agissant de la fermeture des routes par des citoyens, 200 fermetures de route ont été enregistrées en 2018, concernant des revendications purement sociales, les gendarmes de Bejaia sont intervenus pour demander aux protestataires de libérer la voie publique. Il va sans dire que l’année 2018 a enregistré une baisse d’infractions et de délits grâce à une répartition optimale des éléments de la gendarmerie à travers la wilaya. La wilaya compte 28 compagnies et brigades en attendant la mise en service prochaine de deux sections de sécurité et d’intervention (SSI) à Tazmalt et Aokas soit un taux de couverture de 53,84%.

M. Laouer