Chlef : Inauguration de 3 infrastructures sécuritaires

La couverture sécuritaire à Chlef a été renforcée, hier, par l’inauguration de trois nouvelles infrastructures sécuritaires.

Il s’agit d’un Centre interwilayas du matériel, d’un célibatorium et d’une nouvelle résidence de police, inaugurés respectivement à Oum Drou, pour les deux premières structures, et au niveau de l’unité de maintien de l'ordre 112 du chef-lieu de wilaya, pour la troisième, par le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha Lahbiri, en compagnie du wali Mustapha Sadek, et des autorités civiles et militaires de la wilaya.

S’étendant sur une surface de cinq hectares, le Centre interwilayas du matériel, inauguré par le DGSN, va chapeauter pas moins de 93 services sécuritaires relevant de cinq wilayas (soit Chlef, Ain Defla, Relizane, Tissemsilt et Tiaret), selon les explications fournies sur place. Ce nouveau CIM est destiné à renforcer les services opérationnels de la police des wilayas concernées en logistique et moyens nécessités pour leur bonne marche. Sa réalisation est inscrite au titre des efforts de décentralisation de la gestion de ces services, tout en contribuant à la réduction de la pression sur les services régionaux de finance et d’équipement de Blida et Oran, est-il ajouté. Ce centre a notamment pour mission d’assurer le suivi de la gestion comptable du matériel et de la logistique, au même titre que la réalisation des infrastructures, l’entretien et la sauvegarde du patrimoine immobilier de la police. Sur place, le DGSN a, également, procédé à l’inauguration d’un célibatorium de la police, baptisé du nom du chahid du devoir, l’inspecteur de police ‘‘Mohamed Sahnoune’’, assassiné par un groupe terroriste le 6 août 1994, à la cité Charraf de Chlef. Un nouvelle résidence de la police, d’une capacité de 430 lits, a été, également, inaugurée par le colonel Lahbiri au niveau de l’unité de maintien de l'ordre 112 du chef-lieu de wilaya, au titre des efforts de mobilisation des meilleures conditions de travail susceptibles de permettre aux éléments de la police de remplir au mieux leur mission sécuritaire.

Durant cette visite, M. Lahbiri s’est rendu au siège de la Sûreté urbaine de Douaïdia, à Boukadir, où il a instruit de l’impératif de réunir «toutes les conditions humaines nécessaires pour les personnes maintenues en garde à vue», dans le cadre du respect des lois de la République et des principes des droits de l’homme. La couverture sécuritaire est estimée à 100% au niveau des 12 daïras de la wilaya de Chlef, a indiqué dans une déclaration à la presse, l’inspecteur régional de la police du Centre, le contrôleur de police Mahmoud Rabah, qualifiant ce taux d’«excellent», comparativement à la moyenne nationale, en la matière. La moyenne de couverture, à Chlef, est estimée à un policer pour 255 citoyens, a-t-il précisé, à ce propos, non sans souligner l’importante contribution attendue de ces nouvelles infrastructures, dans le renforcement des services opérationnels de la police, et partant de l’amélioration de leur mission dévolue à la protection des citoyens et de leurs biens.