Rencontre avec le comédien Hakim Dekkar : « La formation est la base de l’industrie artistique »

Figure incontournable du théâtre et de la télévision, le comédien Hakim Dekkar a animé une conférence-débat, à l’espace culturel Bachir-Mentouri, à Alger, pour parler de sa longue carrière artistique et ses projets.

Organisée par l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, la rencontre a été marquée par la présence de beaucoup de journalistes et d’artistes ayant accompagné Hakim Dekkar dans ses nombreuses années de production au grand bonheur du public algérien. Il avoue que l’amour des spectateurs demeure sa plus grande réussite. «Il est peut-être facile de faire une carrière de théâtre et de cinéma, de devenir célèbre, mais gagner l’amour et le respect des concitoyens est pour moi la plus grande richesse. Je ne prétends pas avoir réussi, j’aspire toujours à prendre part à d’autres expériences et de réussir d’autres challenges, mais l’amour du public restera mon capital», a-t-il fait savoir. Revenant sur le feuilleton télévisée à grand succès «Jouha», Hakim Dekkar avoue avoir pris énormément de plaisir à tourner cette fantaisie avec de grands noms du cinéma algérien. «J’ai eu la chance et le privilège de travailler avec des géants du grands écran algérien, comme Dalila Hlilou et Sid-Ahmed Agoumi. Le succès de ‘’Jouha’’ a été de dimension internationale arabe. j’ai tourné toute une saison en Syrie où j’ai travaillé avec des grands noms du Drama syrienne», a-t-il fait savoir.

Après une longue absence des plateaux de tournage et de la scène théâtrale, Hakim Dekkar parle de ses projets en cours. «Je suis sur deux projets avec le théâtre de Constantine, le premier avec Karim Hamid Ait El Hadj et le deuxième avec Karim Medjadj. je ferai quelques apparitions à la télévision cette année, mais le grand projet que je prépare pour l’année prochaine est un feuilleton historique de patrimoine, un programme familial dans le même style que ‘’Jouha’’», a-t-il confié.

Questionné sur son opinion du théâtre actuel en Algérie, Hakim Dekkar s’est dit rassuré par le développement esthétique des productions, de la qualité des comédiens et des théâtres régionaux qui assurent un bon travail, cela dit, il met l’accent sur la formation qui demeure, selon lui, la colonne vertébrale de tout théâtre réussi. «l’ISMAS ne suffit pas pour former tous ces jeunes passionnés des arts de spectacle. Il faut que chaque ville ait son centre de formation ainsi que la réouverture des établissements de la formation du ministère de la jeunesse et des sports. Pour créer une véritable industrie cinématographique ou artistique en général, nous devons donner beaucoup d’importance à la formation et ne plus faire appel aux expériences étrangères», a-t-il conclu.

Kader Bentounès