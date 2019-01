Exposition du plasticien Dalil Saci à la galerie Racim : Et la lumière fut…

C’est un véritable événement pictural qui aura réunit un bon nombre d’admirateurs, de chaînes de télévision, de stations radio et la presse écrite autour de la nouvelle exposition remarquablement intitulée «Liberté de la lumière» de l’artiste peintre, auteur littéraire et scénariste, Dalil Saci.

La manifestation, qui tire à sa fin malgré une prolongation d’une quinzaine de jours, est organisée par l’établissement «Arts et Culture de la Wilaya d’Alger» tant les visites se sont succédé au 7, avenue Pasteur, en plein centre-ville. Ce n’est pourtant pas la première fois que celui que l’on a surnommé le peintre de la lumière expose ces travaux qui sont l’œuvre d’un iconoclaste doublé d’un visionnaire mais aussi d’un scientifique dont le sens du détail lui colle à la peau. Il aura fallu à notre plasticien beaucoup de temps et de labeur car il faut préciser ici que notre homme continue de s’adonner à sa passion artistique malgré sa maladie et son intervention chirurgicale à la gorge, puisqu’il peine toujours à parler à cause d’une opération de trachéotomie. Pourtant, l’homme qui est pétri de gentillesse et d’attention garde en lui une grande énergie mentale qui le pousse, en dépit des nombreux aléas de la vie, à vouloir offrir au regard sa subtile sensibilité ancrée dans l’univers de son pays pour lequel il voue un amour sans bornes, travaillant ses toiles si particulières en traversant les frontières de sa fertile imagination avec une technique révolutionnaire qu’il peut aujourd’hui imposer sans craindre les réactions intempestives de quelques spécialistes. Bien au contraire, lui n’en a cure puisqu’il poursuit sa quête obstinée comme son chemin caillouteux pour nous fignoler de curieuses œuvres futuristes tout en conservant un sens élevé de la spiritualité. Des œuvres qui, au commencement de sa carrière, sont essentiellement tournées par la lumière au sens physique et figuré du terme. «Liberté de la lumière» est une exposition unique et largement exclusive puisqu’elle associe les découvertes de l’ère numérique à leur traitement technologique des couleurs variées de la lumière. A l’exception de quelques toiles figuratives, notamment les portails des anciennes demeures de la Casbah, le visiteur est attiré par ces tableaux qui défragmentent les effets de la couleur pour faire ressortir avec un astucieux mélange ceux de la lumière blanche. Même si l’on distingue de-ci delà des arbres touffus plongeant leurs racines tentaculaires dans le sol, certaines images donnent la sensation d’une explosion nucléaire, alors qu’elles sont en réalité sous la forme de courbes, le résultat de la dégradation des diverses couleurs y compris et —c’est la toute la beauté du travail plastique— celles qui sont invisibles à l’œil nu. Lumière rougeâtre, crépusculaire, foudroyante, surgie du ciel et entrant dans la terre en mille éclats différents que traversent des oiseaux blancs, tout dans cette nouvelle collection est centré par la lumière qui brille dans un ciel bleu sur toute la capitale ; c’est également pour l’artiste peintre, qui est ingénieur en informatique, de donner la primauté à travers ces faisceaux lumineux à notre conception du divin : «En plus de cette illumination divine, cette lumière véhicule une gamme insoupçonnée de couleurs visibles et d’autres totalement invisibles. Il m’a fallu un concours de circonstances météorologiques exceptionnelles en 2007 pour découvrir avec stupéfaction la présence, en plus de celles que nous connaissons, d’une gamme inouïe de couleurs telles que les ultras violets, le gamma, les fréquences et les ondes. Grâce à cette découverte très fortuite, j’ai pu approfondir mes recherches techniques de traitement de cette lumière pendant cinq ans», explique Dalil Saci. Cet art digital, qui s’est principalement développé au Japon, consiste à marier harmonieusement la photographie numérique avec l’univers de la lumière, une façon originale mais surtout graphique de dessiner un coucher de soleil qui puiserait sa source dans la gamme chromatique d’une variété de couleurs unique. Astucieux et fastidieux tout cela ? En vérité, le résultat et les choix de l’artiste impressionnent et font surtout réfléchir sur la création du monde cosmique. Stupéfiant ?!

Lynda Graba