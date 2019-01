Cour des Comptes : Élue à la présidence du Conseil des Vérifications externes de l’UA

La Cour des comptes algérienne vient d'être élue, à l'unanimité, à la présidence du Conseil des Vérifications externes de l'Union africaine (UA) pour un mandat de deux ans (2019 et 2020), indique un communiqué de la Cour. L'élection a eu lieu à l'issue de la réunion du Conseil, tenue au siège de l'UA à Addis-Abeba en Ethiopie les 15 et 16 janvier 2019, selon le communiqué. Après la désignation de l'Algérie en 2014 comme membre de ce Conseil, la Cour des comptes algérienne a eu en charge l'audit de plusieurs organes de l'UA pendant deux mandats successifs, à savoir 2015-2016 et 2016-2017. Le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmarouf, a, dans une allocution prononcée à cette occasion, remercié les membres du Conseil pour la confiance qu'ils ont placée dans cette institution de contrôle algérienne, exprimant un sentiment de «fierté qui l'animera tout au long de sa mission à la tête du Conseil et au service de cette organisation continentale», indique la même source. M. Benmarouf a ensuite soumis à l'approbation des membres du Conseil des Vérifications externes de l'UA la stratégie d'audit de l'année 2019, qui «permettra au Conseil d'atteindre les objectifs d'audits et de présenter le rapport d'audit final, en juin 2019, au Conseil des représentants permanents de l'UE (COREP). Cette stratégie a été examinée et approuvée à l'unanimité des membres du Conseil, rappelle le communiqué. Le Conseil des Vérifications externes de l'Union africaine est un organe externe indépendant dont le mandat, conformément au règlement financier de l'UA, est d'auditer la gestion de tous les organes de l'UA et de formuler une opinion sur la sincérité, la régularité et l'image fidèle de leurs états financiers et de mener toute opération d'audit spécifique demandée par cette organisation.

Le Conseil est composé de dix membres, désignés par le conseil exécutif de l'UA, dont cinq représentant le premier tiers (l'Algérie, Egypte, Afrique du Sud, Maroc, Nigéria) et cinq autres représentant les régions de l'Afrique, à savoir la Tunisie (région Nord), la Namibie (région Sud), le Congo (région Centre), le Ghana (région Ouest) et Madagascar (région Est).