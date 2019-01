Grand angle : Prémices d’une paix ?

Les prémices d’une paix durable semblent prendre forme dans le dossier afghan malgré des attentats que les talibans utilisent comme seuls moyens de pression contre les Etats- Unis. L'émissaire américain pour la paix, Zalmay Khalilzad, a annoncé qu'une «ébauche» d'accord avait été établie au cours des pourparlers de Doha avec les talibans pour mettre un terme au conflit. «Nous sommes tombés d'accord sur quelques questions très importantes», a ensuite déclaré M. Khalilzad à Kaboul. «Il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir dire que nous avons réussi», a-t-il ajouté. Cette avancée significative reste différemment appréciée. Si du côté de la communauté internationale l’optimisme est de rigueur, à Kaboul, le gouvernement du président Ashraf Ghani fait montre d’inquiétudes de se voir exclure du processus de paix, d’autant que les rebelles faisaient du dialogue directe avec Washington une condition sine qua non à toute solution de ce conflit qui dure depuis 17 ans. Pour cette raison, l’émissaire américain, Zalmay Khalilzad, qui avait fait état samedi soir de «progrès importants» à l'issue de six jours de pourparlers avec les insurgés talibans, s’est empressé de rejoindre la capitale afghane pour rassurer les dirigeants de Kaboul. Une occasion aussi pour Zalmay Khalilzad de réitérer la volonté de Washington à instaurer un dialogue interafghan. Kaboul, de son côté, souligne que tout accord avec les talibans nécessitera son approbation. Pour M. Khalilzad, ramener les deux camps à la table des négociations «est une priorité absolue», démentant que la mise sur pied d'un gouvernement intérimaire ait été abordée à Doha et affirmant aussi qu’aucun calendrier de retrait des forces américaines n'a été établi. Si d’autres rounds sont au programme entre talibans et représentants américains, pour les talibans, le retrait des forces américaines demeure la clé du dénouement de la tragédie afghane. L’appel du président Ghani à un dialogue inclusif et à «accepter l’exigence de paix des afghans» traduit encore une fois les appréhensions du gouvernement de Kaboul. Que fera Washington ? Kaboul voit le retrait des forces américaines dans la situation sécuritaire actuelle, notamment avec l’implantation des cellules de Daesh dans le pays, une réelle menace pour toute la région. Une appréhension partagée d’ailleurs par Washington qui redoute que le pays ne devienne une base arrière du terrorisme. Difficile équation.

M. T.