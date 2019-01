Dans la lucarne : Mandi, malgré les quiproquos

Les algériens qui opèrent à l’étranger ont été très à l’écoute de ce qui se passe dans le football du pays. C’est vrai que les franco-algériens qui jouent dans le championnat de l’hexagone surtout sont très nombreux, et certains ne peuvent pas jouer pour l’Algérie en raison du fait qu’ils avaient évolué sous les couleurs de la France dans les petites catégories. Toutefois, et depuis l’accord du Bahamas et le rôle joué par l’ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, cette réalité avait évolué dans le bons sens pour notre pays, puisque ces jeunes algériens peuvent être récupérés en fonction des besoins du coach national. C’est ainsi qu’on avait réussi à faire venir une très bonne brochette de joueurs vraiment pétris de qualités. De plus, chaque jour que dieu fait, on entend l’éclosion d’un nouveau «crack», à l’instar d’Ouar et Ounas, pour ne citer que ces deux là.

Il y en a certainement bien d’autres. Il faudra seulement aller les chercher là où ils jouent. Parmi ces jeunes joueurs qui ont fait d’abord leurs classes en France, il y a Aissa Mandi. Ce défenseur, qui peut jouer comme latéral ou comme axial avait, fait parler de lui aussi bien en France qu’actuellement en Espagne, notamment dans son club le Betis Séville, avec lequel il est en train de faire des merveilles. C’est vrai que ce joueur n’a pas été épargné par la critique, pourtant il fait de son mieux pour réaliser ce qu’il a faire au sein de son équipe. Sa gentillesse a fait, peut-être, qu’il ne répond pas aux critiques acerbes de certains analystes mal intentionnés. Ce défenseur de «couloir» est aujourd’hui très apprécié en Andalousie et en Espagne. Il réussit des prestations de qualité, et surtout, il fait preuve d’une régularité exceptionnelle. A son poste, il est devenu une «sommité», très courtisé, surtout que l’Atlético Madrid veut vraiment le faire venir pour renforcer le côté droit de sa défense.

Si ce joueur est très bien vu dans le championnat espagnol d’élite, ce n’est pas le cas chez nous. A chaque fois que notre équipe nationale joue un match officiel ou amical, on lui « tombe dessus » comme l’ont dit. C’est un défenseur qui ne semble pas plaire à certains analystes qui veulent, d’une façon ou d’une autre, «l’éjecter» de notre sélection nationale. En dépit de ses efforts sur le terrain, il est le plus souvent l’objet de critiques le responsabilisant parfois de la défaite de l’équipe nationale. A chaque fois qu’on lui parle de ceux qui ne cessent de le critiquer, il cherche à positiver. Cette attitude est, le moins que l’on puisse dire, en train de le servir. En effet, par ses prestations de qualité et aussi son abattage dans un championnat espagnol réputé par sa rudesse et aussi l’engagement dans le jeu, il est toujours là au sein du Bétis Séville où on est habitués à sa façon d’évoluer, mais aussi au fait qu’il ne triche pas. N’est-il pas parvenu à «museler» comme il se doit le grand Cristiano Ronaldo. Ce joueur doit être épargné eu égard à ce qu’il arrive à faire sur un terrain de football. Heureusement que Belmadi n’entend pas ceux qui le critiquent en lui faisant toujours confiance. Car pour lui, c’est un défenseur dont l’EN aura toujours besoin de ses services suite à tout ce qu’il fait sur un terrain sans se dérober à sa mission. Encore une fois, ils ont raté l’occasion de se taire.

Hamid Gharbi