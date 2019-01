Handball, Entretien avec Habib Labane, Président de la FAHB : « Alain Portes sera le futur sélectionneur national »

Le rideau vient de se tomber sur le championnat du monde de handball, co-organisé par l'Allemagne et le Danemark. Que pouvez-vous nous dire sur le niveau de cette 26e édition, et surtout de l'écrasante domination du Danemark, qui a surclassé la compétition en mettant, notamment fin à la suprématie des Français, champions sortants ?

Avant toute chose, il ne faut pas croire que la victoire finale du Danemark est une surprise. Bien au contraire. Elle s'inscrit dans la continuité d'un travail de longue haleine. Le Sept danois est d'ailleurs champion olympique en titre. Aussi, le fait de disputer la finale à domicile a été un facteur favorable. De même pour la Norvège. Ce n'est pas par hasard que cette nation s'est retrouvée en finale. C'est une sélection qui continue à être régulière dans ses prestations à chaque rendez-vous international. Dans l'ensemble, les meilleures équipes du monde, à l'image de la Croatie ou encore l'Espagne, ont répondu présent dans cette compétition, malgré la domination des Scandinaves. Pour les représentants africains, l'Egypte à disputé le match de classement pour la septième et huitième place. C'est une bonne performance. La Tunisie, qui est en phase de reconstruction, a moins brillé. A noter, par ailleurs, la belle prestation du Brésil qui, à mon avis, n'a pas encore fini de progresser à l'échelle mondiale.



Revenons, si vous permettez, à notre sélection nationale. À une année de la 24e édition du championnat d'Afrique des Nations, prévu en Tunisie, celle-ci est toujours sans coach, depuis le départ de Sofiane Hiouani l'été dernier. A quand un nouveau sélectionneur ?

Il faut savoir que Sofiane Hiouani n'a pas été limogé, comme cela fut avancé ici et là. Son contrat est tout simplement arrivé à terme au lendemain des Jeux Méditerranéens de Tarragone 2018. Actuellement, nous sommes en contacts très avancés avec un technicien de renommée mondiale. Ce dernier, qui a déjà fait ses preuves, va bientôt signer avec nous. Cependant, je ne peux rien révéler des termes du contrat, tant que ce n'est pas encore fait.



Le nom du technicien français Alain Portes a déjà été révélé. S'agit-il de cet ancien sélectionneur de la Tunisie, qui, pour rappel, est sous contrat avec le club champion du Qataris d'Al Duhail, avec lequel il s'apprête à disputer le championnat d'Asie ?

Il s'agit, en effet, d'Alain Portes qui a réalisé de belles choses avec la sélection tunisienne. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas donner plus de détails à propos de son arrivée.

D'autant plus qu'il est actuellement en poste, comme vous venez de le rappeler. Cependant, je peux vous assurer que les négociations vont bon train et qu'il sera bientôt avec nous.

Pensez-vous qu'il aura assez de temps pour préparer la sélection en prévision de la CAN 2020 ?

Je pense qu'il en est capable. D'autant plus qu'il connait le handball africain. Vous savez, il y a une nouvelle tendance dans la préparation des sélections en prévision des tournois internationaux. Comme c'est le cas pour le football et les dates FIFA, l'IHF s'est pliée aux caprices des clubs, notamment européens. Les sélections nationales ne peuvent pas disposer des joueurs comme elles le souhaiteraient. Donc, le joueur se prépare principalement avec son club. Les quelques stages et tournois d'avant les grandes compétitions internationales suffisent pour préparer son groupe. C'est une nouvelle approche à laquelle nous sommes contraints de s'adapter. Pour notre part, il faut savoir que la sélection est prête. Il n'y aura pas de remaniement au niveau de l'effectif. C'est un groupe composé des meilleurs éléments ayant pris part au championnat du monde des U 21 en 2018 à Alger, renforcé par des joueurs de niveau qui peuvent encore apporter un plus à la sélection.



Si on vous demandait de positionner l'équipe nationale par rapport au niveau du dernier championnat du monde, que nous diriez-vous?

On parle du niveau mondial. Il n'y a pas lieu de comparer. Cependant, je peux vous dire que les matchs et les compétitions ne se ressemblent pas. Une équipe peut se transcender d'un rendez-vous à un autre. A titre d'exemple, lors de la dernière CAN, nous avons réalisé un match nul contre la Tunisie, qui a battu en finale l'Egypte par la suite. Lors du dernier Mondial, la Tunisie est passée à côté de son tournoi, alors que l'Egypte a obtenu un classement plus qu'honorable.

Réalisé : par Rédha M.