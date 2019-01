Coupe d’Algérie (8es de Finale) : Le MC Oran, dernier qualifié

Le MC Oran est le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Algérie de football après sa victoire devant le NC Magra sur le score de 2 à 0 après prolongations, en match retard des 8es de finale, disputé mardi au stade Ahmed-Zabana d'Oran. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Mansouri (105', sp) et Berrezoug (107') pour le MCO. A l'issue de cette dernière rencontre des 8es de finale, deux chocs donc seront au sommet des quarts de finale mettant aux prises le CR Belouizdad-NA Hussein-Dey et le CS Constantine-MC Oran. Deux formations du championnat de Ligue 2 sont présentes en 1/4 de finale, à savoir l'USM Annaba et JSM Béjaia. Les rencontres des quarts de finale se disputeront en aller et retour (19 et 20 février aller, 26 et 27 février retour).

Programme des quarts de finale :

JSM Béjaïa-Paradou AC

CR Belouizdad- NA Husseïn-Dey

USM Annaba- ES Sétif

CS Constantine-MC Oran.