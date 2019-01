Ligue 1 (Mise à jour de la 18e journée), NA Hussein Dey – DRB Tadjenanet Le Nasria veut maintenir le cap

Le NA Hussein Dey sera hôte, cet après-midi à 15h, de la formation du DRB Tadjenanet. Cette rencontre, prévue au stade du 20-Août, entre dans le cadre de la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1.

Un match intéressant à suivre entre deux formations aux destins diamétralement opposés. Toujours en course en coupe d’Algérie et qualifié pour la phase des poules de la coupe de la CAF, le Nasria enchaîne ainsi les matchs. Après avoir disposé du CA Bordj Bou-Arréridj (1-0), les camarades de Gasmi, qui ont le vent en poupe depuis quelques semaines, s’apprêtent à affronter un autre adversaire sur lequel pèse sérieusement le spectre de la relégation. Autant dire que la rencontre ne s’annonce pas de tout repos pour les joueurs du désormais nouveau coach Ighil, contraint à chaque fois d’avoir recours au turn-over pour faire face au marathon auquel est soumis son team. «Ça sera un match difficile pour les deux équipes, qui pratiquent du beau football. Pour notre part, il est nécessaire de garder cette bonne dynamique en enchaînant un autre succès, malgré l’enchaînement des match et la fatigue. Cela dit, il va falloir rester concentré et mobiliser face à un adversaire difficile à manœuvrer. Le DRBT, en position de relégable, ne va certainement rien lâcher», a déclaré l’entraîneur en chef du NAHD, à l’issue de la dernière sortie de sa formation. Une victoire permettrait aux Sang et Or d’accéder provisoirement au podium et de suivre de plus près la course au titre. De son côté, le Dyfaâ compte bien revenir de son déplacement à Alger avec un bon résultat. Les protégés du coach Boughrara, dont le match contre le CRB a été reporté et qui n’ont pas disputé de match depuis le 11 janvier (défaite 4-1 face au MCA), veulent surprendre le Nasria et sortir par la même de la zone de turbulences. L’équipe s’est préparée en conséquence et les joueurs semblent être sûrs de leurs capacités, malgré le manque de compétition. «Nous allons nous déplacer à Alger pour essayer de damer le pion au NAHD. Nous avons une idée plus ou moins précise sur notre futur adversaire et sur sa manière de jouer. C’est une équipe assez coriace qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer. Nous devons être solides derrière et surtout nous montrer très vigilants. Vu notre position au classement, nous devons jouer tous nos matchs avec beaucoup de détermination et de volonté pour sortir de cette situation délicate», a déclaré l’entraîneur du DRBT, qui veut profiter de la fatigue du Nasria pour tenter de lui jouer un mauvais tour.

Rédha M.