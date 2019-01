CAN : La Côte d’Ivoire accepte d’organiser l’édition de 2023

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a indiqué mardi à Abidjan que la Côte d’Ivoire acceptait d’organiser la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2023 au lieu de 2021, confiée au Cameroun. En visite de travail en Côte d'Ivoire, le premier responsable de l'instance africaine a été reçu par le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara. A l’issue de l’entretien, Ahmad Ahmad a confirmé le glissement du calendrier et indiqué que la Côte d’Ivoire acceptait d’organiser la compétition en 2023 au lieu de 2021. Le président de la CAF avait obtenu, auparavant, l’accord du Cameroun et de la Guinée concernant le glissement des prochaines Coupes d’Afrique des nations. L'édition 2019 aura lieu en Egypte au lieu du Cameroun, du 21 juin au 19 juillet.