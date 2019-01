Ligue des Champions Arabe (Quart de finale aller), MC Alger - El Merreikh : « Faites comme le CSC »

Le Mouloudia d’Alger a un important rendez-vous ce soir à l’occasion du match aller de la Ligue des Champions arabe, face à El-Merreikh du Soudan. Une confrontation qui ne s’annonce guère de tout repos pour notre représentant qui devra sortir le grand jeu s’il veut avoir raison de ce redoutable adversaire, qui est habitué de prendre part chaque saison aux compétitions continentale et régionale.

Pour preuve, les Soudanais ont éliminé le leader du championnat, l’USM Alger, lors du précédent tour, en lui administrant un cinglant (4-1) au match aller à Oumdurman. Les gars à Adel Amrouche doivent se montrer vigilants et se méfier de l’équipe d’El-Merreikh, qui a regagné Alger dès dimanche dernier, en vue de s’acclimater avec les conditions sur place et préparer sa rencontre devant le Mouloudia dans des conditions optimales. Le staff technique du club algérois a été au four et au moulin cette semaine. Il n’a rien laissé au hasard pour permettre à l’équipe de travailler tous les aspects du match comme il faut. L’entraineur mouloudéen, Adel Amrouche, se montre serein pour cet important rendez-vous pour son équipe. Il croit en ses joueurs qui sont très motivés et prêts à sortir le grand jeu afin d’assurer le meilleur résultat possible face aux Soudanais d’El-Merreikh, à l’occasion de cette manche aller qu’ils joueront chez eux, devant leurs milliers de supporters. Ils ont bien préparé le match sur le triple plan physique et technico-tactique. Cela en accordant beaucoup d’importance à l’aspect psychologique, surtout que la dernière élimination en coupe d’Algérie face au NAHD a laissé des traces sur le moral des joueurs.

Les joueurs, déterminés

Ces derniers ont juré de donner le meilleur d’eux-mêmes devant El-Merreikh afin de gagner la première manche par un score rassurant, avant d’entamer le match retour qui ne sera certainement pas une partie de plaisir pour l’équipe algérienne. A l’entraînement, le directeur sportif et l’encadrement technique ont fait de leur mieux pour maintenir la sérénité et la cohésion du groupe, car un autre problème est venu au mauvais moment et a, quelque peu, affecté le groupe. C’est celui lié à cette histoire de dopage du jeune milieu de terrain de l’équipe mouloudéene, Hichem Cherif-El-Ouazzani. Côté effectif, en plus des défections de trois joueurs que sont Nekkache, Demmou et Amada qui sont blessés, et celle de Cherif-El-Ouazzani, qui manquera à l’appel pour des raisons évidentes, un autre important joueur sur l’échiquier de Amrouche risque de manquer le rendez-vous de ce soir. Il s’agit de l’attaquant de pointe Mohamed Souibaâh, qui souffre de l’épaule et qui se faisait soigner durant la semaine. Le staff médical a fait le nécessaire pour le soigner en espérant le récupérer pour cette joute importante. On verra ce soir ce qu’il en sera à propos de Souibaâh. Les supporters sont en colère contre la direction, l’entraîneur et les joueurs du fait de l’élimination en coupe d’Algérie dernièrement contre le NAHD et le fait que le Mouloudia soit distancé en championnat pour espérer jouer le titre. Il s’est fait aussi éliminer auparavant en Ligue des champions africaine. Il ne reste pratiquement que la coupe arabe pour donner la possibilité au MCA de décrocher un titre cette saison. D’où l’importance de cette double confrontation face aux Soudanais d’El Merreikh.

Pour les supporters, seule la victoire…

Bendebka et ses coéquipiers savent donc qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur à domicile, s’ils veulent maintenir intactes leurs chances de qualification avant le retour à Oumdurman qui aura lieu le 16 février prochain à 18h. L’entraineur Adel Amrouche a visionné le match El-Merreikh face à l’USM Alger avec ses poulains afin de tirer le maximum d’éléments qui lui permettront d’adopter le schéma tactique adéquat et de montrer aux joueurs les points forts et faibles des Soudanais, afin de tenter de les exploiter au mieux le jour du match. Soit dès ce soir. Les joueurs espèrent voir le stade plein pour bénéficier de l’apport très important de leur merveilleux public, pour leur permettre, par ses encouragements, de se surpasser pour réaliser une belle victoire, afin de lui faire retrouver la joie et le bonheur. C’est une bonne occasion de se racheter auprès de lui. Le public mouloudéen ne veut entendre parler que de victoire.

A rappeler qu’en cas de qualification après la double confrontation contre El-Merreikh, le MC Alger affrontera en demi-finale le qualifié de la double confrontation entre le Raja Casablanca et l’ES Sahel. Par ailleurs, la finale de la Ligue des Champions arabe aura lieu à Al Aïn, aux Emirats arabes unis, et le vainqueur bénéficiera d’une prime conséquente estimée à 6 millions de dollars. De quoi motiver tous les clubs en lice dans ces quarts de finale et notamment les Mouloudéens qui tiennent à marquer de leur empreinte cette compétition afin de sauver leur saison et enrichir le palmarès d’un des plus grands clubs du pays, de surcroit le plus populaire, le Mouloudia d’Alger.

Mohamed-Amine Azzouz

Programme des quarts de finale :

*MCA (Algérie)-El Merreikh (Soudan)

*Raja Casablanca (Maoc)-ES Sahel (Tunisie)

*Al Wasl (Émirats arabes unis)-Al Ahli (Arabie saoudite)

*Al Hillal (Arabie saoudite)-Ittihad Alexandrie (Egypte)